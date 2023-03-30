لأول مرة في واشنطن: سفراء إسرائيل، أذربيجان والبحرين يقيمون مأدبة إفطار جماعية

حضر الحدث حوالي 150 ضيفًا، من بينهم كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية ومشرعين وسفراء ودبلوماسيين ورجال دين مسلمين وقادة يهود وممثلين عن المجتمع المدني

استضاف سفراء إسرائيل وأذربيجان والبحرين لدى الولايات المتحدة وجبة إفطار جماعية في واشنطن العاصمة بمناسبة شهر رمضان. أقيم حفل الإفطار في السفارة الإسرائيلية منذ عدة سنوات، ولكن هذا هو العام الأول الذي تستضيفه بالاشتراك مع سفارات مسلمة.

حضر الحدث حوالي 150 ضيفًا، من بينهم كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية ومشرعين وسفراء ودبلوماسيين ورجال دين مسلمين وقادة يهود وممثلين عن المجتمع المدني. وأكد السفراء في كلماتهم على العلاقات القوية بين الدول الثلاث.

وقال السفير الأذربيجاني كازار إبراهيم: "إن رمضان هو احتفال بالروح الإنسانية حيث نعزز العلاقات بين الأديان المتأصلة فينا. ونعتز بقبول الاختلاف من خلال تعدد الثقافات لدينا وخلافاتنا. أتمنى أن يجلب الله السلام والازدهار والثبات. صداقة."

وقال السفير البحريني الشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة: "رمضان مثل يوم الغفران وعيد الفصح هو وقت التأمل والتسامح. يتيح لنا الصوم التركيز على العلاقة الروحية التي تجمعنا بخالق العالم. وفي حفل الإفطار هذا ، نحن احسبوا بركاتنا وأشكر الله على ما أعطانا ".

وقال السفير الإسرائيلي مايكل هيرزوغ: "حدث اليوم هو حدث رائد ليس فقط من حيث الحفاظ على تقليد طويل الأمد، ولكنه يرمز إلى بناء الجسور بين الأديان ، وبين المجتمعات وبين المناطق المختلفة. وشهر رمضان هو فرصة لنا لتعزيز وتحقيق رؤية مشتركة لمستقبل أفضل. يسعدني أن أحتفل الليلة مع أصدقائنا الأعزاء ".

أقام سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في إسرائيل، محمد آل خاجة، وجبة إفطار في منزله لأول مرة، حيث جمع مختلف قطاعات المجتمع الإسرائيلي. ومن بين الضيوف المدعوين: الرئيس الأسبق رؤوفين (روبي) ريفلين، ومحافظ بنك إسرائيل أمير يارون، ورئيس مجلس إدارة بنك هبوعليم سامر حاج يحيى، والمدير العام لوزارة الخارجية رونان ليفي (ماعوز)، وسفيرا المغرب والبحرين لدى إسرائيل. تحدث السفير الحاجة عن رمضان ووعد بأنه سيتحدث بالعبرية العام القادم.