اتهامات جنائية لترامب في قضية نجمة الأفلام الإباحية

وجهت هيئة محلفين كبرى في منهاتن اتهامات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد تحقيق حول دفع أموال لإسكات ممثلة إباحية، بحسب ما كشفت عنه صحيفة "نيويورك تايمز". ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مطلعين قولهم إنه من المرجح إعلان لائحة الاتهام في الأيام المقبلة، ضد ترامب، الذي أصبح أول رئيس أمريكي سابق توجه له اتهامات جنائية.

وفي أول رد على القرار، قال ترامب في بيان إنه بريء تماما وإن اتهامه استمرار للتدخل في الانتخابات ونهج الاضطهاد السياسي.

وأضاف "حتّى قبل تأديتي اليمين رئيسًا للولايات المتحدة، شارك الديموقراطيّون اليساريّون الراديكاليّون، أعداء الرجال والنساء الكادحين في هذا البلد، في حملة ملاحقة ضدّي".

وفي بيان من خمس فقرات صدر في غضون دقائق من انتشار الأنباء عن قرار الاتّهام، تعهّد ترامب الانتقام في وقتٍ يُخطّط للعودة إلى البيت الأبيض في انتخابات عام 2024.

قالت محامية دونالد ترامب لوكالة فرانس برس الجمعة إن الرئيس الأميركي السابق يُتوقع أن يمثل أمام المحكمة الثلاثاء، بعد أن وجهت هيئة محلفين كبرى اتهامات إليه بشراء صمت ممثلة إباحية عام 2016.

وأوضحت سوزان نيتشيليس في بيان "نتوقع تلاوة لائحة الاتهام الثلاثاء" دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل. وأكد المدعي العام الخميس توجيه الاتهام للرئيس السابق وأفاد مكتبه بأنه تم الاتصال مع محامي ترامب لـ"تنسيق تسليم نفسه من أجل مثوله لتلاوة الاتهام".

وقال المتحدث باسم مدعي عام مانهاتن ألفين براغ في بيان إنه "سوف يتم توفير الإرشادات عند اختيار موعد توجيه الاتهام"، مضيفا أن قرار الاتهام لا يزال مختوما.

وأفادت شبكة "سي إن إن" (CNN) بأن شرطة نيويورك طلبت من عناصرها الاستنفار لأي احتمال لحصول اضطرابات أو لسيناريو الفوضى غير العادية. وأضافت الشرطة أنها لن تتسامح مع أي عنف، وستراجع خطط انتشار عناصرها من أجل مواكبة التطورات الأمنية.