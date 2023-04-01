رنا عبدالحميد أمريكية من أصول مصرية تحصل على موافقة رفع الأذان بأميركا

وعبرت رنا عبر صفحتها على "فيسبوك" عن سعادتها بهذا القرار الذي وصفته بالتاريخي"

نجحت المصرية رنا عبد الحميد في انتزاع تصريح رسمي يسمح برفع الأذان عبر مكبرات الصوت، للمرة الأولى في مساجد حي أستوريا غرب منطقة كوينز بمدينة نيويورك الأميركية، وذلك بعد مرور 31 عاماً قضتها الشابة وأسرتها هناك دون سماع الأذان من مساجد المنطقة.

وقالت رائدة الأعمال والناشطة الأميركية من أصول مصرية، رنا عبد الحميد، إن "الفكرة جاءت لها من المنظمة التي تتبعها، وخصوصا أنها منظمة تحاول تحسين مستوى حياة ووضع المسلمين في نيويورك"، وأضافت أن "المنظمة حريصة طوال الوقت على تنظيم جلسات للاستماع إلى المشكلات التي تواجههم وما يتمنونه بالمستقبل، وكان من بينها أزمة عدم السماح بمكبرات الأذان مثل الكنائس ودور العبادات الأخرى".

وأكدت رنا عبد الحميد، أنهم كمنظمة "فكروا في كيفية البدء في هذا المشروع، ومحاولة تغيير هذا النمط في مدينة أستوريا، وذلك نظرا لأن المدينة بها عدد كبير من الجاليات العربية المسلمة منها المصرية والجزائرية والمغربية، بالإضافة إلى وجود العديد من المساجد".

وتابعت رنا عبد الحميد: "أول حاجة بدأنا نتحدث ونتواصل مع إدارات المساجد الموجودة في مدن أخرى بنيويورك والتي تستطيع أن تؤذن بمكبرات الصوت، لنعرف منهم الخطوات وأيضا نعرف آراء الجاليات غير المسلمة وردود فعلهم حول هذا الموضوع، ووجدنا أنه لا يوجد أي مسجد لديه تصريح، بل يؤذنون دونه ولذلك تعاملنا مع القضية بأنفسنا في كيفية الحصول على التصاريح"، وقالت: "كلمنا السياسيين بمنطقتنا وإدارة البوليس ووصلنا مدى أهمية الموضوع".

وعبرت رنا عبر صفحتها على "فيسبوك" عن سعادتها بهذا القرار الذي وصفته بالتاريخي، وكتبت: "أخبار تاريخية، مجرد فتاة مسلمة من نيويورك في رمضان ولديها ثلاثة تصاريح صوت من الأذان لمساجد أستوريا التي نشأت فيها".

وتابعت: "مما يعني أنك ستسير في شارع Steinway وستسمع صوت الأذان قريبا، بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون كيف يصلي المسلمون خمس مرات في اليوم، في تلك الصلوات لدينا نداء جميل للصلاة".