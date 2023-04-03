نيويورك: تأهب أمني تحسبا لمثول الرئيس الأميركي السابق ترامب أمام القضاء

وقال الناطق باسم شرطة نيويورك، إن "الشرطة ستضمن للجميع إمكانية ممارسة حقهم بطريقة سلمية"، وأضاف أنه "لا توجد في الوقت الراهن تهديدات ذات مصداقية".

كشفت وكالة الصحافة الفرنسية، أن عناصر شرطة نيويورك وُضعوا في حالة تأهب، وأن جهاز الشرطة يبقى مستعدا للاستجابة لأي طارئ إذا لزم الأمر خلال مثول الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أمام المحكمة مساء بعد غد الثلاثاء.

وقال الناطق باسم شرطة نيويورك، إن "الشرطة ستضمن للجميع إمكانية ممارسة حقهم بطريقة سلمية"، وأضاف أنه "لا توجد في الوقت الراهن تهديدات ذات مصداقية".

ووضعت شرطة نيويورك حواجز معدنية حول برج ترامب، وأغلقت الطرق حول محكمة الجنايات في مانهاتن، حيث سيمثل الرئيس الأميركي السابق لمواجهة تهم، على رأسها شراء صمت ممثلة إباحية عام 2016، وهو أول رئيس أميركي سابق أو حالي يواجه اتهامات جنائية.

وفي هذا السياق، توقع عضو الحزب الديمقراطي مهدي عفيفي أن تشهد محاكمة دونالد، مفاجآت مدوية بالكشف عن قائمة اتهامات جديدة لم تُعلن حتى الآن من جانب هيئة الادعاء الأميركية، ويقول إن "القانونيون في نيويورك قد نجحوا في جمع العديد من الوثائق والدلائل التي تثبت إدانة ترامب قبل الإعلان عن تلك الاتهامات بشكل رسمي"، حسب موقع "سكاي نيوز عربية".

بدوره، قال محامي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه "يستعد للمعركة" قبل جلسة المحكمة المقرر عقدها يوم الثلاثاء، وأضاف: "نحن جاهزون لهذه المعركة. وأنا أتطلع إلى المضي قدماً في هذا الأمر في أسرع وقت ممكن لتبرئته".