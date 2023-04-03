تقرير: بالون التجسس الصيني جمع معلومات من قواعد أمريكية حساسة

ونفت الصين المزاعم الأمريكية بأنه بالون تجسس وقالت إنه كان منطادا مدنيا انحرف عن مساره

بالون التجسس الصيني الذي أسقط بداية العام فوق الأراضي الأمريكية. جمع معلومات من مواقع حساسة للجيش الأمريكي، وذلك رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الولايات المتحدة من جوانب مختلفة لمنع الصين من تنفيذ أنشطة تجسس. جاء هذا بحسب تصريحات لمسوؤلين أمريكيين حاليين ومسؤول بالإدارة السابقة خلال حديثهم مع شبكة NBC.

وذكرت المصادر أن الصين سيطرت في الوقت الفعلي على بالون التجسس، وكان قادرا على التحليق مرارا وتكرارا بأشكال جغرافية مختلفة فوق المناطق التي سعى الصينيون للتجسس عليها. المعلومات التي تمكنوا من الحصول عليها جاءت بشكل أساسي من الإشارات الألكترونية للأجهزة التي يتم تشغيلها في القواعد العسكرية وليس من صور القاعدة نفسها.

وبحسب المسؤولين الأمريكيين، كان ينبغي أن تتلقى الصين مزيدا من المعلومات لولا جهود الإدارة بوقف الإشارات وتشويش الأنشطة في القواعد الحساسة.

وزعمت الصين طيلة الوقت أن البالون كان عمليا منطادا مدنيا انحرف من مساره، كما زعمت أن قرار إسقاط البالون هو قرار مبالغ يه من جانب الولايات المتحدة.