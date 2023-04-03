ما هو السيناريو المتوقع خلال المحاكمة التاريخية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الثلاثاء؟

توجه ترامب مساء الاثنين الى مانهاتن لحضور الجلسة التي ستستعرض خلالها لائحة الاتهام المرفوعة بحقه

دونالد ترامب ، الرئيس الأمريكي الأول في التاريخ الذي سيقدم في حقه لائحة اتهام جنائية، من المتوقع أن يمتثل أمام المحكمة في نيويورك الثلاثاء، وستستعرض أمامه لائحة الاتهام الكاملة المرفوعة ضده، ويشار الى أن الرئيس السابق غادر في طريقه الى مانهاتن لحضور الجلسة، في حين حذر رئيس بلدية نيويورك "من القيام بأعمال شغب".

الرئيس الأمريكي السابق، يواجه أكثر من 30 تهمة، أمضى نهاية الأسبوع الأخير في فلوريدا، ولعب هناك الغولف مع معارفه بعد لائحة الاتهام التي فاجئته وفاجئت مستشاريه.

مكتب المدعي العام لولاية مانهاتن استجوب ترامب بشأن دورة، المزعوم، بالمبادرة لدفع مبالغ مقابل سكوت النجمة الإباحية ستورمي دانيالس، التحقيقات في منهاتن تواصلت على مدار خمس سنوات، عندما دفع ترامب وفقا للشبهات مبلغ 130 ألف دولار للممثلة الإباحية خلال الأيام الأخيرة من حملته الانتخابية عام 2016، هذه المبالغ تشك الشرطة الامريكية، تم تحويلها عن طريق محامي ترامب السابق مايكل كوهين، الذي اعترف في إطار اتفاق ادعاء وقعه عام 2018، بأنه دفع الى دنيالس، وان هدف الدفعات كان ’التأثير على نتائج الانتخابات’".

ما هو المتوقع أن يحدث يوم الثلاثاء؟

بعد وصول ترامب الى مانهاتن ، ستعمل الخدمات الأمنية السرية، شرطة نيويورك وضباط في المحكمة على تنسيق الجهود الأمنية استعدادا لوصول ترامب، الخدمة السرية سترافق ترامب خلال ساعات ما بعد الظهر المبكرة الى مكتب المدعي العام، والذي يقع في مبنى المحكمة.

وسيطلب المحققون من الرئيس الأمريكي الأسبق أن تقديم بصمات أصابعه، ومن الممكن أن يتم تصويره من جانبهم، ويشار الى أنه في غالبية حوادث اعتقال المتهمين في الولايات المتحدة يتم اعتقالهم في زنازين قرب قاعة المحكمة قبل عرضهم أمام الجلسة، وهو أمر غير متوقع أن يحدث في قضية ترامب. أيضا من المتوقع أن لا يقوم رجال الشرطة بتقييده لأنه سيكون محاطا بعملاء فيدراليين مسلحين.

وقال محامية جون تاكوفينا لشبكة "سي ان ان" إنه "من الواضح أن الحديث يدور عن حدث مختلف، ولا مرة حدث في الماضي، ولا مرة الخدمة السرية كانت متورطة بحدث توجيه لائحة اتهام لرئيس سابق، ما سيحدث يوم الثلاثاء لا زال غير واضح، باستثناء حقيقة أننا سنصرخ بصوت عال وبفخر بأن الرئيس ليس مذنبا".

حتى ساعات ما بعد الظهر من المتوقع أن يتم إحضار ترامب الى المحكمة، وسيتم عرض لائحة الاتهام أمامه، بعد جلسة المحكمة سيتم اطلاق سراحه، ومن المتوقع ان يتم فرض عليه قيود، وفي المساء من المتوقع أن يلقي خطابا بحدث انتخابي.

وعلى صعيد متصل بالحدث، حذر رئيس بلدية نيويورك أريك آدامز الاثنين، من قيام أي شخص بالمدينة باستخدام العنف خلال محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وسيتم "توقيفه ومحاسبته أيا كان"، وأضاف آدامز في مؤتمر صحافي "في الوقت الذي يفكر فيه مثيرو الشعب بالمجئ الى مدينتنا غدا الثلاثاء، رسالتنا واضحة وبسيطة:’تحكموا بأنفسكم’".