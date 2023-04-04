قبيل ساعات قليلة من مثوله أمام المحكمة: ترامب يصف لائحة الاتهام الموجهة ضده بالمثيرة للشفقة

دونالد ترامب:"مدعي عام مانهاتن، ألفين براغ، سرب للتو وبطريقة غير قانونية معلومات بشأن لائحة الاتهام المثيرة للشفقة ضدي"،

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في تعليق نشره على حسابه في منصة "سوشيل تروث"، اليوم الثلاثاء، "مدعي عام مانهاتن، ألفين براغ، سرب للتو وبطريقة غير قانونية معلومات بشأن لائحة الاتهام المثيرة للشفقة ضدي"، جاء ذلك قبيل ساعات قليلة من مثوله أمام محكمة مانهاتن في نيويورك في سابقة تاريخية بالولايات المتحدة.

وأكد ترامب على أنه يعرف المراسل، وهو أيضاً يعرفه، في إشارة ربما إلى الصحفي الذي سرب في وقت سابق اليوم معلومات تفيد بأن الرئيس السابق يواجه 34 اتهاماً، معتبرا أنه "إذا أراد المدعي العام الآن تبييض سجله المهني، فعليه أن يدين نفسه"، بسبب ما اقترفه من مخالفة قانونية. وختم قائلا: "سيسجل وصمة فشل في سجله القضائي، كذلك زوجته الكارهة لترمب"!

ومساء أمس الاثنين، انتقد ترمب أيضا براغ، لافتاً في تعليق على "سوشيل تروث"، إلى أنه سرب معلومات حول وجود 33 اتهاماً، ومشددا على وجوب استقالته، ولا شك أن اسم ألفين براغ المنتمي للحزب الديمقراطي، سيحفر مكانة له في التاريخ القضائي بأميركا، كأول مدعي عام على المستوى الفيدرالي أو مستوى الولايات يوجّه اتهامات جنائية لرئيس أميركي!

السيناريو الكامل لما سيحدث.

يذكر أن ترمب الذي سافر أمس من فلوريدا إلى مدينة نيويورك، سيمثل، اليوم الثلاثاء، أمام المحكمة من أجل توجيه لائحة الاتهامات ضده، ليصبح بذلك أول رئيس أميركي سابق يواجه اتهامات جنائية.

ثم سيعود بعد ذلك إلى فلوريدا، حيث سيلقي كلمة في مار لاجو الساعة 0015 بتوقيت غرينتش من يوم غد الأربعاء.

ويعتبر دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي الأول في تاريخ البلاد الذي سيقدم في حقه لائحة اتهام جنائية، إذ من المتوقع أن يمتثل أمام المحكمة في نيويورك الثلاثاء، وستستعرض أمامه لائحة الاتهام الكاملة المرفوعة ضده، ويشار الى أن الرئيس السابق غادر في طريقه الى مانهاتن لحضور الجلسة، في حين حذر رئيس بلدية نيويورك "من القيام بأعمال شغب".

ويواجه أكثر من 30 تهمة، أمضى نهاية الأسبوع الأخير في فلوريدا، ولعب هناك الغولف مع معارفه بعد لائحة الاتهام التي فاجئته وفاجئت مستشاريه.

وكان مكتب المدعي العام لولاية مانهاتن استجوب ترامب بشأن دورة، المزعوم، بالمبادرة لدفع مبالغ مقابل سكوت النجمة الإباحية ستورمي دانيالس، التحقيقات في منهاتن تواصلت على مدار خمس سنوات، عندما دفع ترامب وفقا للشبهات مبلغ 130 ألف دولار للممثلة الإباحية خلال الأيام الأخيرة من حملته الانتخابية عام 2016، هذه المبالغ تشك الشرطة الامريكية، تم تحويلها عن طريق محامي ترامب السابق مايكل كوهين، الذي اعترف في إطار اتفاق ادعاء وقعه عام 2018، بأنه دفع الى دنيالس، وان هدف الدفعات كان ’التأثير على نتائج الانتخابات’".