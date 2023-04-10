بايدن : سأترشح للرئاسة ونخطط للإعلان الرسمي عندما نستعد

أوضحت مصادر مطلعة أن تصريحات بايدن تأتي في الوقت الذي يستعد فيه كبار مستشاري البيت الأبيض لاتخاذ قرارات نهائية بشأن إطلاق حملة إعادة انتخابه.

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الاثنين، إنه يعتزم الترشح لانتخابات الرئاسة في نوفمبر/تشريم الثاني من عام 2024 لكنه ليس مستعدا للإعلان عن ذلك بعد، جاء ذلك في مقابلة له مع برنامج "توداي" على شبكة (NBC)، وبينت مصادر مطلعة أن تصريحات بايدن تأتي في الوقت الذي يستعد فيه كبار مستشاري البيت الأبيض لاتخاذ قرارات نهائية بشأن إطلاق حملة إعادة انتخابه.

ويعتقد المستشارون والمقربون من بايدن أنه يمكنه الإعلان عن بدء الحملة الانتخابية في يوليو أو في أواخر الخريف الوشيك، وكانت مصادر ديمقراطية مطلعة كشفت أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيعلن ترشحه للرئاسة، وسيكون موعد الإعلان في هذا الصيف وليس الربيع كما كان يعتقد، وفقا لشبكة "CNN" الأميركية.

واشتهر الرئيس بايدن بالتروي على مدى عقود في المناصب العامة، وغالبا ما يؤجل القرارات الرئيسية حتى الساعة الحادية عشرة ليلا. لكن مساعديه يقولون إن تأجيل إعلان إعادة الانتخاب متجذر في اعتبارات أكثر عملية بكثير، والتي تركز أولاً وقبل كل شيء على الأمور الحاكمة، مثل رفع سقف الديون، وتجنب الانجرار إلى الصراع السياسي.

وكان يُنظر إلى أبريل لفترة من الوقت على أنه جدول زمني محتمل للإعلان عن ترشيحه، نظرا لأنه يأتي بعد أربع سنوات من دخوله السباق في عام 2019. وأيضاً عندما كان نائبا للرئيس انضم إلى الرئيس باراك أوباما في افتتاح حملة إعادة انتخابه في أبريل 2011.