لابيد يحث يهود أمريكا الشمالية على عدم التخلي عن إسرائيل وسط جدل حول الإصلاح القضائي

قال لابيد إنه بينما تأتي الحكومات وتذهب، فإن دولة إسرائيل باقية، وحث اليهود الأمريكيين في اتحاد يهود الولايات المتحدة على عدم التخلي عن البلاد

التقى رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد مع رؤساء يهود أمريكا الشمالية يوم الاثنين في مؤتمر في نيويورك، مؤكدا على أهمية يهود الولايات المتحدة وشراكتهم مع إسرائيل لإبقائها دولة ديمقراطية ويهودية.

قال لابيد إنه بينما تأتي الحكومات وتذهب، فإن دولة إسرائيل باقية، وحث اليهود الأمريكيين في اتحاد يهود الولايات المتحدة في نيويورك على عدم التخلي عن البلاد على الرغم من الجدل الناجم عن الإصلاح القضائي الذي اقترحته الحكومة الحالية.

تم في الوقت الحالي تجميد التشريعات الخاصة بالإصلاح، في أعقاب الاحتجاجات الجماهيرية في إسرائيل، والتهديدات بإضراب عام ومعارضة دولية صريحة للإصلاح - من قبل يهود أمريكا وحكومة الولايات المتحدة.

ويقول معارضو الإصلاح إنه سيغير النظام السياسي في الدولة اليهودية ويزيل الضوابط والتوازنات التي تحافظ على حقوق الأقليات في إسرائيل وتهدد استمرارها كديمقراطية. من ناحية أخرى، يؤكد المؤيدون أن تغيير النظام القضائي بحيث يكون للبرلمان الإسرائيلي دور أكبر في اختيار القضاة أمر ضروري لوقف ما يعتبرونه السلطة غير المحدودة التي تتمتع بها السلطة القضائية.

أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن التجميد المؤقت سيمتد إلى ما بعد عيد الفصح، ودخل في مفاوضات مع أحزاب المعارضة الإسرائيلية لإيجاد حل وسط برعاية الرئيس يتسحاك هرتسوغ.

وقالت جولي رئيسة الاتحادات اليهودية في أمريكا الشمالية "نحن نعلم أن الاختلافات في الرأي في إسرائيل اليوم عميقة وصعبة". "نحن في نظام الفدرالية اليهودية عبرنا عن آرائنا حيث شعرنا أنه من الضروري القيام بذلك، كما جرى تمثيل المنظمات الأخرى هنا هذا المساء".

"ولكن قبل كل شيء، جنبًا إلى جنب مع العديد من المنظمات الأخرى في هذا الاجتماع، أعربنا عن دعمنا بالصورة الأقوى الممكنة لضرورة بذل كل طرف قصارى جهده للبحث عن حل وسط وإيجاده."

كما أعربت عن تضامنها مع إسرائيل وسط تصاعد الحالة الأمنية، وكذلك مع ضحايا الهجمات الأخيرة.

يأتي ذلك قبل أسبوعين من سفر القادة اليهود إلى إسرائيل لحضور المؤتمر الذي سيعقده الاتحاد اليهودي تحت عنوان "75 عاما على إسرائيل في الجمعية العامة"، حيث من المتوقع أن يلقي كلمة كل من رئيس الدولة يتسحاك هرتسوغ ونتنياهو.

في الشهر الماضي، جاء وفد من المنظمات اليهودية في أمريكا الشمالية إلى إسرائيل للتحذير من أن التشريع يمكن أن يتسبب في "خسارة إسرائيل لجيل من الناس" الذين قد ينظرون إلى الإصلاح القضائي على أنه تخلي إسرائيل عن الديمقراطية.