وزير الدفاع الأمريكي بعد تسريب الوثائق السرية: "سنواصل التحقيق ونقلب كل حجر حتى نعرف مصدر هذا التسريب ومداه"

قال في مؤتمر صحفي بوزارة الخارجية "سنواصل التحقيق ونقلب كل حجر حتى نعرف مصدر هذا التسريب ومداه".

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستواصل التحقيق في التسريب المزعوم لوثائق سرية حتى تعرف مصدره، وقال في مؤتمر صحفي بوزارة الخارجية "سنواصل التحقيق ونقلب كل حجر حتى نعرف مصدر هذا التسريب ومداه".

وأضاف أوستن، وهو أول مسؤول أمريكي كبير يعلق على التسريب، أن "وزارة الدفاع تعلم بأنه جرى نشر الوثائق بتاريخ 28 فبراير/شباط والأول من مارس/آذار لكنها لا تدري إن كانت هناك وثائق نُشرت على الإنترنت قبل ذلك التاريخ"، مشيرا إلى أن "هذه أمور سنكتشفها مع استمرار التحقيق".

وفي كلمة بجامعة رايس في ولاية تكساس في وقت لاحق قال وليام بيرنز مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) إن التسريبات "مؤسفة للغاية" لكنه لم يذكر تفاصيل بشأن ما وصفها بأنها تحقيقات "مكثفة للغاية" من جانب وزارتي الدفاع والعدل، وأضاف "علينا أيضا أن نتعلم الدرس من ذلك بخصوص طريقة تشديد إجراءاتنا".

ويعمل المحققون لتحديد الشخص أو الجماعة التي ربما تكون لديها القدرة والدافع لنشر تقارير المخابرات. وربما يكون هذا هو التسريب الأكثر ضررا لمعلومات حكومية أمريكية منذ نشر آلاف الوثائق على موقع (ويكيليكس) في 2013.

وتتضمن الوثائق بعض المعلومات شديدة الحساسية وتزعم أنها تتعلق بقدرات الجيش الأوكراني وأوجه القصور به، وتشير إحدى الوثائق إلى العدد المحدود من القوات الخاصة الغربية الموجود في البلاد.