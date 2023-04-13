الرئيس الأمريكي يعرب عن قلقه بشأن تسريب الوثائق السرية ولا يراه "خطرا داهما"

أثار تسريب عدد من الملفات السرية لـ"البنتاغون" يتعلق بعضها بسياسة أمريكا مع أعدائها وحلفائها، موجة من القلق داخل وخارج الولايات المتحدة الأمريكية.

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، أن سلطات بلاده تقترب من تحديد هوية مسرب الوثائق السرية لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، التي نُشرت على شبكة الإنترنت الأسبوع الماضي، وأعرب عن قلقه بشأن "التسريب، وليس بشأن مضمون الوثائق".

وقال بايدن، خلال لقائه مع نظيره الأيرلندي في دبلن عندما سئل للتعليق على التسريبات: "هناك تحقيق كامل يجري، والاستخبارات ووزارة العدل تقتربان من التوصل إلى هوية مسرب الوثائق، وليس لدي إجابة لكم".

وأثار تسريب عدد من الملفات السرية لـ"البنتاغون" يتعلق بعضها بسياسة أمريكا مع أعدائها وحلفائها، موجة من القلق داخل وخارج الولايات المتحدة الأمريكية.

واعترف مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، بيل بيرنز، أمس الأربعاء، في أول تصريحات علنية له منذ الأزمة بأن قضية التسريبات "تمثل مشكلة ملحة للولايات المتحدة لا تقل شدة عن أي شيء آخر في اللحظة الحالية"، وأشار إلى أن وزارة العدل تحقق حاليًا في التسريب، ورفض الخوض في مزيد من التفاصيل حول القضية.

واستنادا إلى أقوال أحد أصدقاء مسرّب الوثائق السرية الأمريكية لوسائل إعلام أمريكية فإن الحديث يدور عن شخص مولع بالأسلحة النارية وعمل في قاعدة عسكرية.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، قد أكد الثلاثاء الماضي، أن الولايات المتحدة ستواصل التحقيق في التسريب المزعوم لوثائق سرية حتى تعرف مصدره، وقال في مؤتمر صحفي بوزارة الخارجية "سنواصل التحقيق ونقلب كل حجر حتى نعرف مصدر هذا التسريب ومداه".