بايدن: "قررت الترشح لولاية ثانية وسأعلن عن ذلك قريبا"

عاجل: بايدن اتخذ قراره بشأن الترشح لانتخابات 2024 وسيعلنه "قريبا"

اختتم الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة رحلة مشحونة بالعواطف إلى إيرلندا، مؤكّدًا في نهايتها اقتراب موعد إعلان ترشّحه رسميًّا لانتخابات 2024.

وصرّح بايدن (80 عاما) للصحافيّين قبل عودته إلى الولايات المتحدة "قلتُ لكم إنّ خطّتي هي الترشّح مجدّدًا" للانتخابات الرئاسيّة، مضيفًا "سنعلن عن ذلك في وقتٍ قريب نسبيًّا... هذه الرحلة عزّزت شعوري بالتفاؤل بشأن ما يمكن فعله".

وزار بايدن موقعًا كاثوليكيًّا في نوك، قبل توجّهه إلى بلدة يتحدّر منها أجداده. وبايدن هو الرئيس الكاثوليكي الثاني فقط في تاريخ الولايات المتّحدة بعد جون كينيدي.

زار بايدن بلدة بالينا التي يتحدّر منها في شمال مقاطعة مايو لإلقاء خطاب أمام الآف السكّان في المكان الذي غادره أسلافه منتصف القرن التاسع عشر ليستقرّوا في بنسلفانيا بشرق الولايات المتّحدة.

انتشرت في البلدة الصغيرة الأعلام الأميركيّة حول لوحة جداريّة تزيّن حانة محلّية منذ فوز بايدن بالانتخابات الرئاسيّة.

وقال بلويت (43 عاما) لوكالة فرانس برس "هذا يوم نشعر فيه بالفخر لعائلتنا ولإيرلندا"، موضحا أنّ "بالينا تعني الكثير" لبايدن.