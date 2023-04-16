هيلاري كلينتون تنتج فيلما وثائقيا عن أحد الناجين من الهولوكوست

أنتجت هيلاري وابنتها تشيلسي فيلمًا وثائقيًا عن أحد الناجين من معسكر أوشفيتز سيتم عرضه لأول مرة يوم الثلاثاء بمناسبة اليوم السنوي لإحياء ذكرى المحرقة في إسرائيل.

أنتجت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون وابنتها تشيلسي فيلمًا وثائقيًا عن أحد الناجين من معسكر أوشفيتس سيتم عرضه لأول مرة يوم الثلاثاء بمناسبة اليوم السنوي لإحياء ذكرى المحرقة في إسرائيل.

يروي الفيلم الذي يحمل عنوان "كيف حافظ سابا/جدي على الغناء" قصة ديفيد ويسنيا، أحد المرنّمين الذي نجا من معسكر اعتقال أوشفيتز بيركيناو الذي قضى فيه ما يقرب من ثلاث سنوات. لقد فعل ذلك جزئيًا بسبب صوته الغنائي المتميز، الذي استهوى قلوب الحرس النازي.

نشأ ويسنيا في بولندا، حيث رنم في جوقة كنيس الحي. خلال السنوات التي قضاها في معسكر الاعتقال، وقع في حب هيلين "تسيبي" سبيتزر، التي كانت فنانة جرافيك موهوبة. كلاهما نجا من الهولوكوست لكنهما فقدا الاتصال بعد الحرب.

وقالت تشيلسي كلينتون، وهي منتجة تنفيذية، في بيان: "قصة الحب الرائعة لديفيد ويسنيا في فيلم" كيف حافظ جدي على الغناء "ملهمة وآمل أن تجدوها مشجعة مثلي".

تواصل الناجيان من جديد في عام 2019. عاش ويسنيا في الولايات المتحدة، حيث توفي عن عمر يناهز 94 عامًا في عام 2021. قام حفيده آفي ويسنيا، الذي أصبح أيضًا موسيقيًا، بتأليف تكريم موسيقي لـ "سابا" (جده بالعبرية)، وهو مدرج في الفيلم.

قالت هيلاري كلينتون: "يجب ألا ننسى الألم والرعب الناجمين عن الهولوكوست".

تم إنتاج الفيلم من قبل شركة HiddenLight Productions التابعة لشركة Clintons والتي تم إطلاقها في عام 2020. وسيتم بث الفيلم من قبل الإذاعة العامة الأمريكية PBS.