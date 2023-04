الصحفي الأمريكي المعتقل إيفان غيرشكوفيتش يمثل أمام محكمة روسية

مثل الصحفي الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش أمام محكمة في موسكو يوم الثلاثاء للاستئناف ضد اعتقاله. ووقف الصحفي الأمريكي ضاما ذراعيه داخل حجرة زجاجية وهو يرتدي قميصًا عليه مربعات.

ألقي القبض على غيرشكوفيتش في مدينة يكاترينبورغ بينما كان يعمل في صحيفة وول ستريت جورنال ووجهت إليه تهمة التجسس.