الصحفي الأمريكي المعتقل إيفان غيرشكوفيتش يمثل أمام محكمة روسية

كانت السفيرة الأمريكية لدى روسيا لين تريسي حاضرة في قاعة المحكمة، بعد يوم واحد من السماح للمسؤولين الأمريكيين بزيارته لأول مرة في سجن ليفورتوفو بموسكو

مثل الصحفي الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش أمام محكمة في موسكو يوم الثلاثاء للاستئناف ضد اعتقاله. ووقف الصحفي الأمريكي ضاما ذراعيه داخل حجرة زجاجية وهو يرتدي قميصًا عليه مربعات.

ألقي القبض على غيرشكوفيتش في مدينة يكاترينبورغ بينما كان يعمل في صحيفة وول ستريت جورنال ووجهت إليه تهمة التجسس.

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لم يقل غيرشكوفيتش أي شيء ولم يُسمح له بالتحدث إلى الصحافة الأجنبية التي غطت الجلسة.

كانت السفيرة الأمريكية لدى روسيا لين تريسي حاضرة في قاعة المحكمة، بعد يوم واحد من السماح للمسؤولين الأمريكيين بزيارته لأول مرة في سجن ليفورتوفو بموسكو.

قُبض على غيرشكوفيتش في 29 آذار/مارس، وقد يواجه عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن إذا ثبتت إدانته بالتجسس.

تزعم موسكو أن مراسل صحيفة وول ستريت جورنال كان يحاول الحصول على معلومات سرية للحكومة الأمريكية.

اعتقال غيرشكوفتش هو المرة الأولى التي تتهم فيها روسيا صحفيًا أمريكيًا بالتجسس منذ نهاية الاتحاد السوفيتي.

وفي منتصف الشهر الفائت، أفاد تقرير نشرته بلومبرج أن الرئيس فلاديمير بوتين صادق بنفسه على نبأ اعتقال صحفي أمريكي بتهمة التجسس المزعومة. وفي المقابل قال الرئيس الأمريكي جو بايدن متحدثا إلى عائلة الصحفي إن إدارته ستعمل على إطلاق صراحه وأن واشنطن تعتبر أنه محتجز ظلماً.