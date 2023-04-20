مكتب التحقيقات الفدرالي يتهم الصين وإيران بمضايقة المعارضين على الأراضي الأمريكية

"لقد رأينا بالفعل نقطة انعطاف في التكتيكات والأدوات ومستوى الخطر ومستوى التهديد الذي تغير خلال السنوات القليلة الماضية".

وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي، استخدمت طهران وبكين محققين خاصين لمراقبة المعارضين، مما أدى إلى فتح العديد من القضايا الجنائية من قبل المدعين الفيدراليين.

وقال مسؤول في مكتب التحقيقات الفدرالي لمكافحة التجسس "معظم التحركات الأخيرة هي تكتيكات وتجاوز لخطوط جديدة من قبل الصين وإيران على الأراضي الأمريكية". وأضاف أن مكتب التحقيقات الفدرالي يخطط لتثقيف المحققين الخاصين وكذلك أجهزة إنفاذ القانون المحلية والوطنية بشأن هذه الاتجاهات.

برامج إنفاذ القانون عبر الوطنية لها عدة أهداف، بما في ذلك التأثير على قرارات السياسة الأمريكية من خلال "تكتيكات التأثير الخبيث".

وقال مسؤول آخر في مكافحة التجسس في مكتب التحقيقات الفدرالي: "لقد رأينا بالفعل نقطة انعطاف في التكتيكات والأدوات ومستوى الخطر ومستوى التهديد الذي تغير خلال السنوات القليلة الماضية".

جاء المؤتمر الصحفي يوم الأربعاء بعد يومين من اعتقال اثنين من سكان مدينة نيويورك يشتبه في أنهما يديران "مركز شرطة سريًا" صينيًا في الحي الصيني بمانهاتن.

الاعتقال جزء من حملة واسعة من قبل الحكومة الأمريكية على بكين بزعم استهداف المنشقين.

كما كشفت منظمة حماية المدافعين عن حقوق الإنسان التي تتخذ من أوروبا مقراً لها عن وجود العشرات من "مراكز خدمة" الشرطة الصينية في المدن الكبرى حول العالم.