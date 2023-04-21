وزير الدفاع الأميركي يؤكد أن الدعم الدولي لأوكرانيا "قوي وراسخ"

وقال إن أعضاء مجموعة الاتصال قدّموا مساعدات أمنية لأوكرانيا تتجاوز قيمتها 55 مليار دولار

أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الجمعة أن الدعم الدولي لأوكرانيا ما زال "قويا وراسخا" بعد أكثر من عام على الغزو الروسي.

وقال أوستن في اجتماع لداعمي كييف في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا إن "دعمنا لقوى الحرية في أوكرانيا ما زال قويا وراسخا".

وذكر بأن اجتماع مجموعة الاتصال بشأن أوكرانيا الخاصة بالدفاع "سيركّز على ثلاث قضايا رئيسية: الدفاع الجوي والذخيرة وعناصر الدعم"، مشيرا إلى الدعم اللوجستي وغير ذلك مما يسمح بعمل الوحدات العسكرية.

وقال إن أعضاء مجموعة الاتصال قدّموا مساعدات أمنية لأوكرانيا تتجاوز قيمتها 55 مليار دولار، جاء أكثر من 35 مليار دولار منها من الولايات المتحدة.

وتابع "نرفض رؤية (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القاتمة لعالم يتيح للطغاة مهاجمة جيرانهم المسالمين"، مضيفا "سنضمن معا امتلاك أوكرانيا ما تحتاجه للعيش بحرية".