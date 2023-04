المحكمة العليا الأمريكية تحافظ على حق النساء في الحصول على حبوب الإجهاض

قضت المحكمة العليا الأمريكية يوم الجمعة بالحفاظ على الوصول إلى الميفيبريستون، المعروف على نطاق واسع باسم حبوب الإجهاض، في الوقت الحالي.

يجمد هذا القرار سلسلة من أحكام المحاكم الأدنى التي تحظر أو تقيد توافر الدواء، مما أثار جدلاً على الصعيد الوطني. اختلف قاضيان محافظان مع القرار الذي جاء بعد 10 أشهر من إلغاء المحكمة العليا للحق الدستوري للإجهاض في الولايات المتحدة.

وصلت القضية الى المحكمة العليا بعد حكم صادر عن قاضي مقاطعة أمريكية في تكساس. وقام برفع الدعوى ائتلاف من الجماعات المناهضة للإجهاض تسعى إلى حظر الدواء، الذي يقف وراء أكثر من نصف حالات الإجهاض في البلاد.