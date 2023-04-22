المحكمة العليا الأمريكية تحافظ على حق النساء في الحصول على حبوب الإجهاض

"يظل الميفبريستون متاحا ومعتمدا للاستخدام الآمن والفعال بينما نواصل هذه المعركة في المحاكم." "سأستمر في محاربة الهجمات ذات الدوافع السياسية على صحة المرأة".

قضت المحكمة العليا الأمريكية يوم الجمعة بالحفاظ على الوصول إلى الميفيبريستون، المعروف على نطاق واسع باسم حبوب الإجهاض، في الوقت الحالي.

يجمد هذا القرار سلسلة من أحكام المحاكم الأدنى التي تحظر أو تقيد توافر الدواء، مما أثار جدلاً على الصعيد الوطني. اختلف قاضيان محافظان مع القرار الذي جاء بعد 10 أشهر من إلغاء المحكمة العليا للحق الدستوري للإجهاض في الولايات المتحدة.

وصلت القضية الى المحكمة العليا بعد حكم صادر عن قاضي مقاطعة أمريكية في تكساس. وقام برفع الدعوى ائتلاف من الجماعات المناهضة للإجهاض تسعى إلى حظر الدواء، الذي يقف وراء أكثر من نصف حالات الإجهاض في البلاد.

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وسيؤدي حكم من فقرة واحدة صادر عن المحكمة العليا إلى إبقاء عقار الميفيبريستون متاحًا أثناء نظر القضية في محكمة الاستئناف. نظرًا لأن إدارة بايدن تعهدت بحماية الحقوق الإنجابية للمرأة، فقد قدمت وزارة العدل الأمريكية استئنافًا طارئًا تطلب من المحكمة العليا منع قرارات المحاكم الأدنى التي تحظر حبوب منع الحمل.

ردًا على قرار المحكمة العليا، قال الرئيس جو بايدن إن قرارات المحكمة الأدنى "كانت ستقوض التقييم الطبي لإدارة الغذاء والدواء وتعرض صحة المرأة للخطر".

وقال بايدن في بيان "يظل الميفبريستون متاحا ومعتمدا للاستخدام الآمن والفعال بينما نواصل هذه المعركة في المحاكم." "سأستمر في محاربة الهجمات ذات الدوافع السياسية على صحة المرأة".