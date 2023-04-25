وفاة المغني والناشط الحقوقي الأمريكي "هاري بيلافونتي" عن عمر ناهز 96 عامًا

وكان أول شخص أسود يُسمح له بالأداء في العديد من النوادي الليلية الفخمة ، كما حقق نجاحات عرقية في الأفلام في وقت كان فيه الفصل العنصري سائدًا في معظم أنحاء الولا

أفادت وسائل إعلام أمريكية، أن الفنان هاري بيلافونتي، الذي أدخل لمسة كاريبية على الموسيقى الأمريكية السائدة وأصبح معروفا باستثماره الشخصي العميق في الحقوق المدنية، توفي يوم الثلاثاء في مانهاتن عن عمر ناهز 96 عامًا.

ولد المغني والممثل كاليبسو في هارلم لأم جامايكية وأب من إقليم مارتينيك الفرنسي ، وأمضى جزءًا من طفولته في جامايكا قبل أن يعود إلى نيويورك ، وهي تربية ثنائية القومية شكلت نظرته الموسيقية والسياسية التي رآها في حملة صليبية من أجل المساواة العرقية.

تزوج بيلافونتي ثلاث مرات، ولديه ثلاث بنات وابن من زوجتيه الأولين.

وكان أول شخص أسود يُسمح له بالأداء في العديد من النوادي الليلية الفخمة ، كما حقق نجاحات عرقية في الأفلام في وقت كان فيه الفصل العنصري سائدًا في معظم أنحاء الولايات المتحدة.

سافر بيلافونتي حول العالم كسفير للنوايا الحسنة لليونيسف ، منظمة الأمم المتحدة للطفولة ، في عام 1987 وأطلق لاحقًا مؤسسة لمكافحة الإيدز. في عام 2014 ، حصل على جائزة الأوسكار عن عمله الإنساني.