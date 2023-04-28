بايدن يطلق شهر التراث اليهودي في مواجهة "الشر والكراهية ومعاداة السامية"

على مدى أجيال، كانت قصة الشعب اليهودي - قصة القدرة على التكيف والإيمان والأمل في مواجهة الشدائد والتحيز والاضطهاد - منسوجة في نسيج قصة أمتنا.

وقال بايدن في البيان "أنا جوزيف ر. بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بموجب السلطة المخولة لي ... أعلن بموجب هذا عن أيار/ مايو 2023" شهر التراث اليهودي الأمريكي". وأدعو جميع الأمريكيين لمعرفة المزيد عن "تراث ومساهمات اليهود الأمريكيين والاحتفال هذا الشهر ببرامج وأنشطة واحتفالات مناسبة".

وتابع البيان: "نحتفل هذا الشهر بالتراث المتين لليهود الأمريكيين، الذين شكلت قيمهم وثقافتهم وإسهاماتهم شخصيتنا كأمة".

"على مدى أجيال، كانت قصة الشعب اليهودي - قصة القدرة على التكيف والإيمان والأمل في مواجهة الشدائد والتحيز والاضطهاد - منسوجة في نسيج قصة أمتنا. لقد دفعتنا إلى الأمام في مسيرتنا المستمرة من أجل العدالة والمساواة والحرية حيث نجدد التزامنا بدعم مبادئ تأسيس أمتنا وتحقيق الوعد بأن أمريكا هي لجميع الأمريكيين".

شهد العام الماضي زيادة في التحيز ضد اليهود في جميع أنحاء العالم، وخاصة في الولايات المتحدة، وفقًا لتقرير المنظمة الصهيونية العالمية.

احتلت الحوادث المعادية للسامية التي نشأت من الولايات المتحدة حجمًا كبيرًا من حوالي 39 بالمائة في عام 2022. وشملت معظم الحوادث الدعاية والتخريب، بالإضافة إلى العنف الجسدي والإساءة اللفظية ونزع الشرعية.

لقد شهدنا اعتداءات عنيفة على المعابد اليهودية، ورمي الطوب من خلال نوافذ الشركات اليهودية، والصليب المعقوف الذي يشوه السيارات والمقابر، والطلاب اليهود الذين تعرضوا للمضايقة في حرم الجامعات، واليهود الذين يرتدون الملابس الدينية يتعرضون للضرب وإطلاق النار في الشوارع. إن نظريات المؤامرة المعادية للسامية منتشرة على الإنترنت، والمشاهير ينشرون الكراهية المعادية للسامية، "قال بايدن.

لن أسكت في وجه هذا السم اللا سامي، والنقد اللاذع والعنف. يجب على جميع الأمريكيين ... المساعدة في مواجهة التعصب الأعمى بجميع أشكاله. يجب أن يقوم كل منا بدوره لوضع حد لمعاداة السامية والكراهية وخلق ثقافة الاحترام في أماكن العمل والمدارس والمنازل وعبر وسائل التواصل الاجتماعي".

في"شهر التراث اليهودي الأمريكي"، دعونا نتكاتف عبر الأديان والأجناس والخلفيات لتوضيح أن الشر والكراهية ومعاداة السامية لن تغلبنا."