متحدث أمريكي: الرئيس بايدن سيدعو نتنياهو قريبا الى البيت الأبيض

ولم يحدد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي تاريخا محددا لدعوة نتنياهو

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي مساء اليوم في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيدعو قريبا رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الى زيارة في واشنطن. وفي وقت سابق اليوم قال رئيس مجلس النواب الأمريكي الذي يزور إسرائيل كيفين مكارثي، إنه في حال لم تتم دعوة نتنياهو الى البيت الأبيض- سيدعوة الى زيارة الكونغرس.

ويشار الى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اختار بصورة غير معهودة عدم دعوة نتنياهو حتى الآن الى البيت الأبيض- بعد نصف عام من إقامة الحكومة- على خلفية الاصلاحات القضائية والتصريحات لعدد من وزراءه التي أثارت غضب واشنطن. وحتى أن الرئيس الأمريكي فاجأ الجميع حين صرح بصوته أمام الكاميرات في آذار/مارس الماضي أن "إسرائيل لا يمكنها المواصلة بهذا الطريق" وشدد "لن أدعو نتنياهو قريبا"، نتنياهو من جانبه، قال إن "إسرائيل دولة مستقلة، تتخذ قراراتها وفقا لرغبة مواطنيها وليس بسبب ضغوطات خارجية، بما يشمل أصدقائنا الأفضل".

من جانبه صرح مكارثي الجمهوري الذي عين مؤخرا رئيسا لمجلس النواب بعد الانتخابات النصفية، بمؤتمر صحافي الكنيست أنه "كانت لديه اجتماع ممتاز مع نتنياهو وآمل أن يواصل الرئيس بنفس النهج، الكثير من القادة زاروا الولايات المتحدة وآمل أن يدعو الرئيس رئيس الحكومة احتفالا بيوم الاستقلال الـ75 لإسرائيل. أنا أعرف أن الرئيس سيقوم بذلك خلال جولة الاجتماعات القادمة".

ورفض كيربي من جانبه تحديد موعد لزيارة نتنياهو، وقال إن الموعد لا زال غير معروف. وأوضح أن موقف البيت الأبيض بخصوص الثورة القضائية في إسرائيل بقي كما هو -وإنهم يتوقعون من حكومة إسرائيل إن تتوصل الى تفاهم واسع وتحافظ على التوازنات في البلاد. كما تحدث بايدن عن ذلك مع نتناهو قبل شهرين، وطلب منه "التوصل الى تسوية".