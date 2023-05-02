الجيش الأميركي يتعقب منطادا مجهولا حلق فوق جزر هاواي

ذكر المصدر أن "السلطات الأميركية لا تعتقد أن المنطاد يخص الصينيين، لكنها لم تحدد بعد مالكه".

ذكرت شبكة "إن بي سي" الإخبارية أن ثلاثة مسؤولين أميركيين في بيان، أن "الجيش الأميركي يتعقب منطادا مجهول المصدر والوجهة، حلّق فوق جزر هاواي" وذكر المصدر أن "السلطات الأميركية لا تعتقد أن المنطاد يخص الصينيين، لكنها لم تحدد بعد مالكه".

وبحسب المصدر، فقد حلق المنطاد فوق الأرخبيل التابع للولايات المتحدة، لكنه ظل في منطقة بعيدة عن المواقع السرية.

وقال البيان، إن "الجيش يتتبعه (المنطاد) منذ نهاية الأسبوع المنصرم، وخلص إلى أنه لا يشكل تهديدا للطائرات أو الأمن القومي ولا يرسل أي إشارات". الآن يطير المنطاد ببطء فوق المحيط الهادئ باتجاه المكسيك.

وفي السياق أظهرت صور جديدة بالأقمار الصناعية منطادًا كبيرًا بطول 100 قدم يحوم فوق مدرج يبلغ طوله حوالي كيلومتر واحد، يطوره الجيش الصيني على ما يبدو في قاعدة عسكرية في شمال غرب الصين، وفقًا لشبكة CNN الأميركية، وتم التقاط الصور قبل أشهر من تحليق بالون تجسس صيني فوق الولايات المتحدة.

وفي فبراير/شباط المنصرم، أسقط الجيش الأميركي منطادا فوق المحيط الأطلسي، زعم أن من يستخدمه الصينيون لجمع معلومات استخباراتية، وذلك رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الولايات المتحدة من جوانب مختلفة لمنع الصين من تنفيذ أنشطة تجسس. جاء هذا بحسب تصريحات لمسوؤلين أمريكيين حاليين ومسؤول بالإدارة السابقة خلال حديثهم مع شبكة NBC.

وذكرت المصادر أن الصين سيطرت في الوقت الفعلي على بالون التجسس، وكان قادرا على التحليق مرارا وتكرارا بأشكال جغرافية مختلفة فوق المناطق التي سعى الصينيون للتجسس عليها. المعلومات التي تمكنوا من الحصول عليها جاءت بشكل أساسي من الإشارات الألكترونية للأجهزة التي يتم تشغيلها في القواعد العسكرية وليس من صور القاعدة نفسها.

وبحسب المسؤولين الأمريكيين، كان ينبغي أن تتلقى الصين مزيدا من المعلومات لولا جهود الإدارة بوقف الإشارات وتشويش الأنشطة في القواعد الحساسة.