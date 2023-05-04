الكرملين يتّهم واشنطن بأنها أمرت كييف بشن هجوم المسيّرتين والبيت الأبيض يهاجم

البيت الأبيض: الكرملين "يكذب" حول الدور الأميركي في الهجوم بمسيرات

اتّهمت روسيا الخميس الولايات المتّحدة بإصدار أمر لأوكرانيا بشنّ الهجوم المفترض الذي استهدف بطائرتين مسيّرتين مبنى الكرملين في موسكو الأربعاء والذي أحبطته الدفاعات الروسية وتنفي كييف أيّ ضلوع فيه، فيما ندّدت بموجة "أنشطة إرهابية وتخريبية" أوكرانية غير مسبوقة على أراضيها.

والأربعاء أكدت روسيا أنّها أسقطت طائرتين مسيّرتين استهدفتا الكرملين في ما وصفته بمحاولة "إرهابية" لاغتيال الرئيس فلاديمير بوتين، بينما نفت أوكرانيا علاقتها بالهجوم.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنّ "جهود كييف وواشنطن لإنكار أيّ مسؤولية لهما (عن الهجوم المفترض) سخيفة تماما. القرارات المتعلقة بهجمات كهذه لا تُتّخذ في كييف، بل في واشنطن. كييف تنفّذ فحسب ما يُطلب منها".

ونفت كييف الأربعاء أي ضلوع لها في الهجوم، متهمة موسكو بأنها تعمدت إبرازه إعلاميا لتبرير أي تصعيد محتمل للنزاع.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء إن الولايات المتحدة تتعامل "بحذر كبير" مع التصريحات الروسية.

في السياق نفسه، اتهم الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي الكرملين ب"الكذب" حول الدور الأميركي في الهجوم بمسيرات.

وقال المتحدث باسم مجلس الامن القومي في البيت الابيض جون كيربي لقناة ام اس ان بي سي "لا علاقة لنا بهذه القضية"، متهما المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأنه "يكذب بكل وضوح وبساطة".

وتتهم روسيا أوكرانيا بشنّ "هجوم إرهابي" استهدف بطائرتين مسيّرتين مبنى الكرملين في موسكو الأربعاء بقصد اغتيال الرئيس فلاديمير بوتين في حين تنفي كييف أيّ ضلوع فيه.

وكرر كيربي في مقابلته مع قناة "ام اس ان بي سي" الأربعاء أن واشنطن لا تؤيد ولا تتغاضى عن الهجمات التي تشنها أوكرانيا خارج حدودها. وأضاف "كنا واضحين معهم علنا وعلى انفراد بأننا لا نشجعهم ولا نسمح لهم بشن هجمات خارج أوكرانيا".