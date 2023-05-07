قال رئيس جهاز الإطفاء في آلن، الضاحية التي شهدت إطلاق النار "عثرنا على سبعة أشخاص في مكان الحادث وقد فارقوا الحياة.

فتح مسلح النار بشكل عشوائي داخل مركز تجاري في تكساس السبت، ما ادى إلى مصرع تسعة أشخاص وجرح سبعة آخرين، وفق ما أفادت السلطات.

وقال جوناثان بويد رئيس جهاز الاطفاء في آلن، إحدى ضواحي دالاس التي شهدت إطلاق النار "عثرنا على سبعة أشخاص في مكان الحادث وقد فارقوا الحياة. ونقلنا تسعة أشخاص آخرين إلى المستشفى (...) توفي اثنان منهم منذ ذلك الحين".

ووصف حاكم ولاية تكساس جريج أبوت إطلاق النار بأنه "مأساة لا توصف" ، وقال في بيان إن الولاية مستعدة لتقديم أي مساعدة قد تحتاجها سلطات آلن، وفق النشر في واينت.

Getty Images via AFP ألين ، تكساس - 6 مايو: تصطف سيارات الطوارئ عند مدخل منافذ Allen Premium Outlets حيث تم إطلاق النار في 6 مايو 2023 في ألين ، تكساس

أصبحت عمليات إطلاق النار الجماعية شائعة في الولايات المتحدة، مع ما لا يقل عن 198 عملية إطلاق نار منذ بداية عام 2023 - وهو أكبر عدد في هذه المرحلة من العام منذ عام 2016 على الأقل. وفقًا لأرشيف العنف المسلح، الذي يحتفظ بقاعدة بيانات لعمليات إطلاق النار المعروفة في الولايات المتحدة. الولايات المتحدة.