الولايات المتحدة: مقتل 7 أشخاص إثر عملية دهس في تكساس

تم القبض على المشتبه به وهو رجل بالغ. هو حاليا في المستشفى لاجراء الفحوصات والعلاج ، تحت حراسة 24 ساعة.

لقي سبعة أشخاص مصرعهم في مدينة براونزفيل بولاية تكساس الأمريكية، إثر عملية دهس صباح الأحد، ولم يعلق المحققون على أسباب الدافع، وسط تقارير متضاربة حول ما إذا كان الحادث هجومًا متعمدًا.

وبحسب ما صرح به ممثل من إدارة شرطة براونزفيل لشبكة ABC News، فإن "الحادث وقع في الساعة 8:30 صباحًا بالقرب من مركز أوزانام في براونزفيل".

بالإضافة إلى الذين لقوا حتفهم، تم نقل ستة أشخاص للعلاج في المستشفى بعد تعرضهم لإصابات خطيرة وطفيفة، وفقًا للشرطة.

تم القبض على المشتبه به وهو رجل بالغ. هو حاليا في المستشفى لاجراء الفحوصات والعلاج ، تحت حراسة 24 ساعة.

يأتي الحادث وسط تصاعد في الهجمات العنيفة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.