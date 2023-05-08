تقرير: البيت الأبيض يستعد لامكانية تقديم لائحة اتهام ضد نجل الرئيس الأمريكي

من المرتقب أن يواجه نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن لائحة اتهام ترتبط بمخالفات ضريبية

أفاد تقرير في صحيفة "الغارديان" البريطانية أن البيت الأبيض يستعد لامكانية تقديم لائحة اتهام ضد نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، هانتر. وذلك وفقا للقرار المرتقب من جانب الادعاء الفيدرالي، بما يخص جرائم ضريبية وتصريحات كاذبة حول استخدام المخدرات عند شراء بندقية، والمنسوبة الى هانتر.

في إشارة إلى أن التحقيق يقترب من نهايته، محامو هانتر أجروا اجتماعا الأسبوع الماضي مع ديفيد فايس، المدعي الفيدرالي الأعلى في ديلاوير، في وزارة العدل في واشنطن. وذلك بحسب تقرير واشنطن بوست. في حين أشار تقرير منفصل لـ"سي ان ان" أن من بين الذين دخلوا الى البناية كان محامي هانتر الذي يترافع عنه منذ فترة طويلة.

من المرجح أن ينتهز الجمهوريون هذه الفرصة، باستغلال ملف جنائي ضد هانتر بايدن ذي الـ53 عاما، في إطار الجهود لإلحاق ضرر سياسي لوالده، الرئيس الأمريكي، الذي أعلن الأسبوع الماضي عن ترشحه للانتخابات مجددا في عام 2024.