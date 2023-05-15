تقرير: بلينكن يدرس تعيين دان شابيرو مسؤولا بوزارة الخارجية الأمريكية عن اتفاقيات ابراهيم

هذه الخطوة تظهر أن الادارة الأمريكية قررت بذل جهد إضافي لدفع اتفاقيات سلام جديدة

يدرس وزير الخارجية الأمريكية انتوني بلينكن تعيين السفير الأمريكي السابق في إسرائيل دان شابيرو، مسؤولا في وزارة الخارجية الأمريكية عن موضوع اتفاقيات إبراهيم.

وأشار التقرير في موقع "والا" الى أن الحديث عن منصب غير قائم حتى الآن في وزارة الخارجية الأمريكية، وأن خلق مثل هذه الوظيفة سيكون بمثابة اعلان التزام أكبر من جانب إدارة جو بايدن بخصوص تعزيز اتفاقيات السلام والتطبيع بين إسرائيل والدول العربية التي دفعتها إدارة ترامب.

إضافة لذلك، فإن مثل هذه الخطوة ستظهر أيضا أن الإدارة الأمريكية قررت بذل جهد إضافي لدفع اتفاقيات سلام جديدة بين إسرائيل ودول عربية إضافية بالوقت المتبقي حتى انتخابات الرئاسة الأمريكية في تشرين ثاني/نوفمبر 2024.