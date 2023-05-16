"نعلم أنّ ثلاثة مدنيين قُتلوا على يد هذا الشخص"وأضاف أنّ "المشتبه به قضى" بعد مواجهة مع أربعة شرطيين تمكّنوا من "إيقافه"

أعلنت السلطات الأميركية أنّ شاباً مسلّحاً يبلغ من العمر 18 عاماً أطلق النار في بلدة فارمينغتون بولاية نيومكسيكو فقتل ثلاثة أشخاص وأصاب تسعة آخرين بجروح، بينهم شرطيان، قبل أن يُقتل خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة، وإثر الهجوم، أغلقت مدارس فارمنغتون مؤقّتاً، لكن عصراً رُفعت أوامر الإغلاق وأعلنت مدارس البلدة أنّ "كلّ التلامذة والكوادر سالمون".

وقال نائب قائد شرطة البلدة باريك كروم خلال مؤتمر صحافي "نعلم أنّ ثلاثة مدنيين قُتلوا على يد هذا الشخص"وأضاف أنّ "المشتبه به قضى" بعد مواجهة مع أربعة شرطيين تمكّنوا من "إيقافه"ولفت كروم إلى أنّ اثنين من هؤلاء الجرحى هما شرطيان نقلا إلى المستشفى و"حالهما مستقرّة".

وبحسب كروم فإنّ عناصر الشرطة الذين وصلوا إلى موقع إطلاق النار وجدوا أمامهم "مشهداً فوضوياً حيث كان هناك رجل يطلق النار" في حيّ سكني في البلدة.واكتفى نائب قائد الشرطة بالقول إنّ السلطات فتحت تحقيقاً لجلاء ملابسات هذا الهجوم الذي لم تعرف في الحال دوافعه.

وشهدت الولايات المتحدة هذا العام أكثر من 215 عملية إطلاق نار جماعية، وفق منظمة "أرشيف العنف المسلّح".

ويبلغ عدد سكّان بلدة فارمينغتون حوالى 50 ألف نسمة وتقع على بُعد نحو 320 كلم من "سانتا في"، عاصمة الولاية الحدودية مع المكسيك.