وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تجند "جواسيس" روس على تطبيق"تلغرام" "نحن نبحث عن أشخاص موثوق بهم"

يقترح الفيديو أن بإمكان الروس العمل على تحسين أوضاعهم، من خلال توفير معلومات استخباراتية لوكالة الاستخبارات المركزية، مع الحفاظ على حسهم الوطني

أطلقت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية حملة دعائية لتجنيد مواطنين روس، على تطبيق "تليغرام" بهدف تزويدها بمعلومات استخباراتية عن بلدهم، مستهدفة الأشخاص الغاضبين من سياسات الرئيس فلاديمير بوتين، فيما قال الكرملين إن أجهزة الأمن "تراقب" أنشطة الاستخبارات الأجنبية.

ويُظهر موظف حكومي روسي وزوجته في منزلهما مع طفل في مقطع فيديو نشره حساب CIA على على "تليغرام"، ويبدو أنهما يعيشان حياة صعبة، ويتساءلان عما إذا كانت هذه هي الحياة التي يحلمان بها، ويقترح الفيديو أن بإمكان الروس العمل على تحسين أوضاعهم، من خلال توفير معلومات استخباراتية لوكالة الاستخبارات المركزية، مع الحفاظ على حسهم الوطني. كذلك، يوضح طريقة القيام بذلك باستخدام متصفح "تور" للوصول إلى "الإنترنت المظلم"، وأدوات لتشفير الاتصالات.

وقالت الوكالة في الفيديو: "تريد وكالة الاستخبارات المركزية معرفة الحقيقة بشأن روسيا، ونحن نبحث عن أشخاص موثوق بهم يمكنهم إخبارنا بهذه الحقيقة"، مؤكدة: "قد تكون معلوماتكم قيّمة أكثر مما تعتقدون" وأشارت CIA إلى أنها تأمل في التواصل مع عاملين في مجالات الاستخبارات والدبلوماسية والعلوم والتكنولوجيا، ومجالات أخرى، وأنها مهتمة بكل أنواع الاستخبارات، بما فيها السياسية والاقتصادية.

ومن جهته قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، تعليقاً على الإعلان الأميركي، إن "الأجهزة الأمنية الروسية تراقب هذا الفضاء بالطريقة الضرورية" وأضاف: "نعلم جميعاً أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وأجهزة الاستخبارات الغربية الأخرى، لا تقلل من أنشطتها على أراضي بلادنا".