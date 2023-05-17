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الرئيس الأمريكي يصف معاداة السامية بأنها "وصمة عار في روح أمريكا"

i24NEWS

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U.S. President Joe Biden speaks during a celebration of Jewish American Heritage Month, in the East Room of the White House in Washington, DC.
SAUL LOEB / AFPU.S. President Joe Biden speaks during a celebration of Jewish American Heritage Month, in the East Room of the White House in Washington, DC.

أضاف: "أود أن أشكركم جميعًا على انضمامكم إلينا بينما نحتفل باليهود الأمريكيين الذين شكلت قيمهم وثقافتهم وإسهاماتهم من نحن كأمة، وهذا ليس مبالغة"

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء أمس الثلاثاء إلى الاحتفال بالتاريخ الأمريكي اليهودي ومحاربة معاداة السامية خلال حدث في البيت الأبيض بمناسبة شهر التراث اليهودي الأمريكي. 

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وشارك بايدن المشرعين وقادة المجتمع الذين كانوا حاضرين في حفل الاستقبال، كيف أثرت مسيرة "توحيد اليمين" في عام 2017 حيث كان المتفوقون البيض يرددون شعارات معادية للسامية، على قراره بالترشح للرئاسة. 

وقال بايدن إن "الكراهية لا تزول أبدًا"، وأضاف: "أود أن أشكركم جميعًا على انضمامكم إلينا بينما نحتفل باليهود الأمريكيين الذين شكلت قيمهم وثقافتهم وإسهاماتهم من نحن كأمة، وهذا ليس مبالغة".

وفي حديثه عن تصاعد الحوادث اللا سامية في الولايات المتحدة، دعا بايدن الأمريكيين إلى عدم التزام الصمت حيال الكراهية. 

وشدد على أن "هذا أمر حقير. وتشكل هذه الهجمات تهديدًا للأقليات الأخرى أيضًا ، ولكن الأهم من ذلك أنها وصمة عار في روح أمريكا. لنكن واضحين ... الصمت هو التواطؤ". 

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