أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو العثور على أربعة أطفال نجوا بمفردهم لأكثر من 15 يومًا في غابات الأمازون، بعد حادث تحطم طائرة أودى بحياة ثلاثة بالغين بينهم والدتهم. وثار الجدل بعد أن نفى الجيش صحة العثور عليهم.

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .