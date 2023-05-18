الأطفال بعمر 13 سنة و9 و4 وطفل يبلغ 11 شهرًا. سيكون ذلك أمرا بحكم المعجزة، إذا ثبتت صحة التقارير عن بقائهم على قيد الحياة، لفترة طويلة، في الغابة المطيرة.

أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو العثور على أربعة أطفال نجوا بمفردهم لأكثر من 15 يومًا في غابات الأمازون، بعد حادث تحطم طائرة أودى بحياة ثلاثة بالغين بينهم والدتهم. وثار الجدل بعد أن نفى الجيش صحة العثور عليهم.

https://twitter.com/i/web/status/1658951493658050562 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاثة عشر وتسعة وأربع سنوات، كانوا مع شقيقهم البالغ من العمر 11 شهرًا. سيكون ذلك أمرا بحكم المعجزة، إذا ثبتت صحة التقارير عن بقائهم على قيد الحياة، لفترة طويلة، في الغابة المطيرة.

قال بترو في تغريدة "بعد البحث الشاق الذي قام به جيشنا، وجدنا على قيد الحياة الأطفال الأربعة الذين فقدوا بعد تحطم طائرة في غوافياري. وكان أكثر من مائة جندي قد خرجوا للبحث عن أثر للأطفال، بمساعدة الكلاب البوليسية، على أمل أن يصبح ما لا يمكن تصوره ممكنًا.

اختفت طائرة سيسنا 206 من الرادار في 1 أيار/ مايو بالقرب من سان خوسيه ديل غوافياري، حيث كان من المقرر أن تهبط. وتم العثور عليها يوم الاثنين في وضع عمودي، وقد تحطمت مقدمتها وانغرزت في الأرض وقد أحيطت من كل جانب بشجيرات كثيفة.

وأعلنت السلطات لأول مرة عن العثور على الطائرة يوم الاثنين، وعن مقتل الطيار على رأسها، لكن الركاب الستة الآخرين لم يكونوا في مكان قريب. يوم الثلاثاء، تم العثور على الأم وشخص بالغ ثالث ميتين. وفقا لوسائل الإعلام المحلية، فإن الركاب ينتمون لمجتمع يوتوتو الأصلي.

لم يتم تحديد سبب الحادث بعد. وبحسب وكالة الطيران المدني، أبلغ الطيار عن مشاكل في المحرك قبل اختفاء الطائرة عن الرادار.