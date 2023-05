اصطدام شاحنة بمدخل البيت الأبيض وبداخلها علم النازية بالصليب المعقوف

اصطدمت شاحنة بيضاء مستأجرة بالحواجز الأمنية عند مدخل البيت الأبيض الثلاثاء، وتم اعتقال السائق وعُثر في السيارة على علم نازي يحمل صليبا معقوفا أحمر، بالإضافة إلى "أدلة" أخرى.

وقال أنتوني غوليلمي، رئيس الاتصالات في الخدمة السرية، في بيان على تويتر: "لم تقع إصابات لأي من أفراد الخدمة السرية أو موظفي البيت الأبيض، ولا يزال سبب الاصطدام والطريقة قيد التحقيق".