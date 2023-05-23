اصطدام شاحنة بمدخل البيت الأبيض وبداخلها علم النازية بالصليب المعقوف

وصف الرئيس الأمريكي مؤخرًا معاداة السامية بأنها "وصمة عار على روح أمريكا" وأشار إلى مسيرة "وحّدوا اليمين" التي ردد خلالها متطرفون بيض شعارات معادية للسامية

اصطدمت شاحنة بيضاء مستأجرة بالحواجز الأمنية عند مدخل البيت الأبيض الثلاثاء، وتم اعتقال السائق وعُثر في السيارة على علم نازي يحمل صليبا معقوفا أحمر، بالإضافة إلى "أدلة" أخرى.

وقال أنتوني غوليلمي، رئيس الاتصالات في الخدمة السرية، في بيان على تويتر: "لم تقع إصابات لأي من أفراد الخدمة السرية أو موظفي البيت الأبيض، ولا يزال سبب الاصطدام والطريقة قيد التحقيق".

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وأضاف غوغليلمي لاحقًا أن "شرطة واشنطن اعتبرت الشاحنة آمنة" وأن "التحقيق الأولي يكشف أن السائق ربما يكون قد صدم الحواجز الأمنية عمدًا". وخلص إلى أن "التهم سترفع من قبل شرطة متنزهات الولايات المتحدة بدعم من الخدمة السرية التي ستنفذ تحقيقا".

ونشرت رويترز صورة لعلم نازي أحمر بالقرب من الشاحنة نقلت عن مصورها في مكان الحادث أن ضباط الشرطة قاموا بإخراج العلم و"أجزاء أخرى من الأدلة" من الشاحنة ووضعوها على الرصيف ثم أخذوها معهم.

تويت

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرًا معاداة السامية بأنها "وصمة عار على روح أمريكا" حيث تحدث عن مسيرة "وحّدوا اليمين" في عام 2017 التي ردد فيها متطرفون من البيض شعارات معادية للسامية، مشيرا إلى أن ذلك أثر على قراره بالترشح للرئاسة. وأضاف "هذا عندما علمت أنه يتوجب علينا مواصلة العمل في موضوع عصرنا. الكراهية لا تزول أبدًا".

في وقت سابق من شهر أيار/مايو، أعلن بايدن عن "شهر التراث اليهودي الأمريكي" وقال: "لن أبقى صامتًا في مواجهة هذا السم اللا سامي والعنف اللا سامي"، ودعا جميع الأمريكيين إلى "القيام بدورنا من أجل وضع حد لمعاداة السامية والكراهية وخلق ثقافة الاحترام ".