طور بالتنسيق مع فريق عمله من الأطباء والخبراء، أداة ذكاء اصطناعي تتيح تتبع الأخبار الكاذبة حول لقاحات وباء كورونا ومواجهة والتعامل مع التردد في أخذ اللقاح

عينت جامعة نيويورك الأستاذ المغربي أنس باري "محاضرا بارزا" الذي يقوم بتدريس علوم الحاسوب والتحليل التنبؤي، من أجل إلهام فوج خريجي الجامعة لعام 2023، وكان باري يدير مختبر أبحاث حول التحليل التوقعي والذكاء الاصطناعي في نفس الجامعة.

وكان باري قد طور بالتنسيق مع فريق عمله من الأطباء والخبراء، أداة ذكاء اصطناعي تتيح تتبع الأخبار الكاذبة حول لقاحات وباء كورونا ومواجهة والتعامل مع التردد في أخذ اللقاح، وتم تصميم الآلية الجديدة التي يطلق عليها "Vaccine Hesitancy Analytics Tool" (آلية تحليل التردد في أخذ اللقاح)، والتي ن شرت الدراسة المتعلقة بها في المجلة المرموقة "كلينيكال إنفيكشيوس ديزيزس" الصادرة عن الجمعية الأمريكية للأمراض المعدية، يمكن أن تساعد صناع القرار والحكومات في إطلاق حملات موجهة لمكافحة المعلومات المضللة والتردد في أخذ اللقاحات.

وأعرب باري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، الحاصل على شهادة الدكتوراه في علوم الحاسوب من جامعة جورج واشنطن، أن هذا "التميز يمكن أن يشكل مصدر إلهام للطلاب وخريجي الجامعات المغربية"، معتبرا أن "الأمر يتعلق باعتراف بالقيم التي تشبع بها في بلده الأصل المغرب"، وأوضح أن "الذكاء الاصطناعي يعد امتدادا للذكاء البشري وليس بديلا عنه"، داعيا الخريجين إلى "المساهمة في ابتكار أدوات ذكاء اصطناعي مفتوحة، وموثوقة، ومسؤولة، وعادلة".