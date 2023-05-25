رون ديسانتس يدخل الحملة الرئاسية لعام 2024 بإطلاق متعثر في تويتر

لقد تأخر الإطلاق الذي طال انتظاره بحوالي نصف ساعة بسبب تعرض خوادم النظام الأساسي للضغط على ما يبدو وتعطلها بشكل متكرر، ما أثار زوبعة من السخرية من جانب خصومه

أطلق حاكم فلوريدا رون ديسانتيس حملته لتحدي دونالد ترامب مترشحا للبيت الأبيض بإطار الحزب الجمهوري لعام 2024 يوم الأربعاء في حدث مباشر على تويتر مع إيلون ماسك، والذي تخللته بعض الثغرات.

لقد تأخر الإطلاق الذي طال انتظاره بحوالي نصف ساعة بسبب تعرض خوادم النظام الأساسي للضغط على ما يبدو وتعطلها بشكل متكرر. كان أكثر من 400 ألف مستخدم متحمسين لسماع السياسي المحافظ البالغ من العمر 44 عامًا يعلن ترشيحه.

https://twitter.com/i/web/status/1661491799393964034 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

قال ديسانتيس لمتابعيه الذين غادر عشرات الآلاف منهم منصة تويتر بتلك المرحلة: "أخيرًا، ها أنا أترشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة لقيادة عودتنا الأمريكية العظيمة".

على الرغم من المشكلات الفنية، قال معسكر ديسانتيس إنه جمع مليون دولار عبر الانترنت في ساعة واحدة. فيما سارع فريق الرئيس جو بايدن إلى اغتنام العثرات التقينة، وغرد رابطًا لصفحة لجمع التبرعات على تويتر وقال: "هذا الرابط يعمل".

كما قال ترامب منافس ديسانتيس الجمهوري الرئيسي، مازحا بشأن الإطلاق على منصته تروث سوشال، إن "زرّيَ الأحمر أكبر وأفضل وأقوى وهو يعمل" في إشارة إلى الحرب الكلامية التي خاضها ذات مرة مع كيم جونغ الكوري الشمالي.