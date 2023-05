رون ديسانتس يدخل الحملة الرئاسية لعام 2024 بإطلاق متعثر في تويتر

أطلق حاكم فلوريدا رون ديسانتيس حملته لتحدي دونالد ترامب مترشحا للبيت الأبيض بإطار الحزب الجمهوري لعام 2024 يوم الأربعاء في حدث مباشر على تويتر مع إيلون ماسك، والذي تخللته بعض الثغرات.

لقد تأخر الإطلاق الذي طال انتظاره بحوالي نصف ساعة بسبب تعرض خوادم النظام الأساسي للضغط على ما يبدو وتعطلها بشكل متكرر. كان أكثر من 400 ألف مستخدم متحمسين لسماع السياسي المحافظ البالغ من العمر 44 عامًا يعلن ترشيحه.