بريطانيا تدعم شغل البرازيل مقعدا دائما في مجلس الأمن الدولي

البرازيل "لديها دور حاسم في إعادة تشكيل النظام الدولي والمملكة المتحدة تؤكد من جديد دعمها لطموح البرازيل في الحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن

صرح وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي الأربعاء أن البرازيل يجب أن تملك "صوتا أقوى" في الشؤون العالمية، بما في ذلك شغل مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي.

ويأتي ذلك التصريح على خلفية مطلب البرازيل أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية والبلد الذي يضم أكبر عدد من السكان في المنطقة، منذ سنوات شغلَ مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي بينما اعترضت على ذلك الدول الخمس الدائمة العضوية فيه (الولايات المتحدة وروسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا).

وقال كليفرلي في مؤتمر صحافي في برازيليا في أول زيارة يقوم بها دبلوماسي بريطاني كبير لهذا البلد منذ تسع سنوات إن "ميزان القوى العالمي" تحول جنوبا.

وأضاف أن هذا "واقع يجب أن ينعكس في عدد من المؤسسات المتعددة الأطراف بما في ذلك الأمم المتحدة".

وقال كليفرلي إن الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية "لديها دور حاسم في إعادة تشكيل النظام الدولي والنظام المتعدد الأطراف والمملكة المتحدة تؤكد من جديد دعمها لطموح البرازيل في الحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي".

من جهته، صرح وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا أن بلاده والمملكة المتحدة متفقتان في هذا الصدد.

جاءت زيارة كليفرلي إلى البرازيل في ختام جولة إقليمية شملت تشيلي وجامايكا وكولومبيا بعد أن أعلنت لندن مؤخرًا عن مساهمة كبيرة في صندوق برازيلي لحماية الأمازون.