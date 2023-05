انتهاء أزمة سقف الديون الأمريكية بعد توصل بايدن إلى حل وسط

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن والزعيم الجمهوري كيفين مكارثي عن اتفاق سقف للديون ليلة السبت، أياما قليلة فقط قبل السقوط في هاوية التخلف عن السداد. لا يزال الاتفاق بحاجة إلى موافقة الكونجرس شديد الانقسام.

ومن المقرر أن تبدأ مرحلة تصويت الكونجرس، يوم الأربعاء ، 31 أيار/مايو، بمسافة خمسة أيام عن الموعد الأخير الذي إن تجاوزته البلاد بدون اتفاق فسيكون أكبر اقتصاد في العالم عاجزا عن سداد ديونه.

وقال بايدن في بيان على موقع تويتر "إنها خطوة مهمة إلى الأمام تقلل الإنفاق مع حماية البرامج الهامة للعاملين وتنمية الاقتصاد للجميع".

وتابع الرئيس الأمريكي أن هذه "أخبار سارة للشعب الأمريكي ، لأنها تمنع ما كان يمكن أن يكون كارثية التخلف عن السداد وكان سيؤدي إلى ركود اقتصادي، وتدمير حسابات التقاعد، وفقدان ملايين الوظائف".