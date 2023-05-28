انتهاء أزمة سقف الديون الأمريكية بعد توصل بايدن إلى حل وسط

قال مكارثي "هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، لكنني أعتقد أن هذا اتفاق من حيث المبدأ يستحقه الشعب الأمريكي"

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن والزعيم الجمهوري كيفين مكارثي عن اتفاق سقف للديون ليلة السبت، أياما قليلة فقط قبل السقوط في هاوية التخلف عن السداد. لا يزال الاتفاق بحاجة إلى موافقة الكونجرس شديد الانقسام.

ومن المقرر أن تبدأ مرحلة تصويت الكونجرس، يوم الأربعاء ، 31 أيار/مايو، بمسافة خمسة أيام عن الموعد الأخير الذي إن تجاوزته البلاد بدون اتفاق فسيكون أكبر اقتصاد في العالم عاجزا عن سداد ديونه.

وقال بايدن في بيان على موقع تويتر "إنها خطوة مهمة إلى الأمام تقلل الإنفاق مع حماية البرامج الهامة للعاملين وتنمية الاقتصاد للجميع".

وتابع الرئيس الأمريكي أن هذه "أخبار سارة للشعب الأمريكي ، لأنها تمنع ما كان يمكن أن يكون كارثية التخلف عن السداد وكان سيؤدي إلى ركود اقتصادي، وتدمير حسابات التقاعد، وفقدان ملايين الوظائف".

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قال مكارثي "هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، لكنني أعتقد أن هذا اتفاق من حيث المبدأ يستحقه الشعب الأمريكي"، مع العلم أنه لا يزال هناك تحد لتمرير التشريع مع الكونجرس، بالإضافة إلى الصياغة النهائية لمشروع القانون، والذي من المقرر يوم الأحد.

كانت الحكومة ترفع سقف الديون عادةً دون تحديات كبيرة، من أجل الحفاظ على اقتراض الأموال فوق الحد السابق، لكن السنوات الـ 15 الماضية كانت شاهدة على رهن ذلك الأمر على تحقيق مكاسب سياسية. عندما واجه الرئيس السابق باراك أوباما معركة مماثلة للتخلف عن السداد، انتهى الأمر بخفض التصنيف الائتماني بتكلفة تزيد عن مليار دولار من تكاليف الفائدة المرتفعة.

هذا العام، طالب الجمهوريون بتخفيضات كبيرة في الإنفاق. في المقابل، جادل بايدن بأنه لن يتفاوض بشأن قضايا الإنفاق واتهم الجمهوريين بأخذ الاقتصاد رهينة. كلا الجانبين تنازلا في النهاية. ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر قال إن هذه الصفقة تنص على عدم وجود حاجة لإجراء مفاوضات في عام 2024، عام الانتخابات.