يرتفع عدد متنافسي الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية إلى 3 متنافسين هم: الرئيس السابق دونالد ترامب، وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس، وبنس.

ذكر موقع قناة "إن بي سي"الأمريكية، أن نائب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مايك بنس، يستعد للدخول إلى السباق الرئاسي عن الحزب الجمهوري، في السابع من يونيو/حزيران الوشيك المقبل، والمقرر أن يبدأ مايك بنس حملته في جميع مقاطعات آيوا الـ 99 قبل المؤتمرات الحزبية الأسبوع الوشيك.

وبدخول مايك بنس إلى السباق الانتخابي المقبل المرتقب في 2024، يرتفع عدد متنافسي الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية إلى 3 متنافسين هم: الرئيس السابق دونالد ترامب، وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس، وبنس.

وفي السياق أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن (80 عاما)، رسميًا ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة المقرر عقدها في 2024، وعليه قد يواجه دونالد ترامب مرة أخرى في الانتخابات.

وكان بايدن قد كشف عن نيته الترشح لولاية ثانية في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وقد يواجه الجمهوري دونالد ترامب مرة أخرى.

ومن جهته أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة وقدم ترامب أوراق ترشحه لهيئة الانتخابات الفيدرالية، ثم تحدث أمام مؤيديه بمقر إقامته في فلوريدا، قائلا: من أجل جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، أعلن الليلة ترشيحي لمنصب رئيس الولايات المتحدة.