الكونجرس الأمريكي يمرّر مشروع قانون سقف الديون على بعد أيام عن التخلف عن السداد

بحال توقفت الولايات المتحدة عن الوفاء بالتزاماتها المالية، فإنها ستفقد أكثر من 8 ملايين وظيفة هذا الصيف وستشهد انخفاض ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 6 في المائة.

في وقت متأخر من ليلة الأربعاء، صوت المشرعون الأميركيون على تعليق سقف الديون حتى عام 2024 وخفض الإنفاق الحكومي بشكل طفيف العام المقبل، كجزء من الاتفاق الذي توصل إليه الرئيس جو بايدن والقيادة الجمهورية في الكونجرس.

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي: "إن إقرار قانون المسؤولية المالية خطوة أولى حاسمة لإعادة الولايات المتحدة إلى المسار الصحيح، فذلك يفي بمسؤولياتنا تجاه أطفالنا، وبأطار الممكن في حكومة منقسمة، ويعكس ما تمليه علينا مبادئنا ووعودنا".

وأشاد بايدن بتصويت 314-117 باعتباره "خطوة حاسمة" في التعافي الاقتصادي للبلاد بعد الوباء، والذي تم تحقيقه من خلال "حل وسط من الحزبين"، وتجنب تعثرًا كارثيًا. تم تمرير التشريع الآن إلى مجلس الشيوخ، الذي من المتوقع أن يصوت عليه بحلول نهاية الأسبوع.

وقال تشاك شومر زعيم مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون، أن "عواقب تجاوز الموعد النهائي سيتردد صداها في جميع أنحاء العالم وسيستغرق التعافي منها سنوات"، من شبه المؤكد أن يؤدي التخلف عن السداد إلى ركود آخر، ويرفع التكاليف، ويقتل ملايين الوظائف".

اضطر مكارثي وفريقه إلى بذل جهود كبيرة لكسب أصوات الحزب، حتى أن الديمقراطيين خاضوا صراعا مع الأصوات المعارضة التي رفضت التنازل، ولكن في النهاية ، تمكنت الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب من الحصول على التصويت الثنائي الحزب المطلوب، و صد التمرد المنطوي على كارثة.

بحسب تقديرات المستشارين الاقتصاديين للرئيس فإنه بحال توقفت الولايات المتحدة عن الوفاء بالتزاماتها المالية، فسوف تفقد بالفعل أكثر من 8 ملايين وظيفة هذا الصيف وستشهد انخفاض ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 6 في المائة.