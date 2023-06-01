بايدن يتعثر خلال حفل تخرج أكاديمية القوات الجوية

الرئيس الأميركي جو بايدن يسقط على منصة في كولورادو

تعرض الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، لحادث سقوط على المنصة خلال مشاركته في تخريج طلاب من القوات الجوية. وتعثر الرئيس البالغ من العمر 80 عاما على المنصة أثناء توزيع الشهادات على خريجي أكاديمية القوات الجوية في كولورادو.

وحذر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خريجي أكاديمية القوات الجوية من أنهم سيواجهون عالمًا غير مستقر بشكل متزايد، مع تحديات من الصين إلى روسيا لتغير المناخ. وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال بايدن لخريجي سلاح الجو الأمريكي في كولورادو سبرينجز: “العالم بحاجة إليكم”.

وقال بايدن: "يجب أن تكون الصين والولايات المتحدة قادرتين على العمل معا حيثما كان ذلك ممكنا لمواجهة التحديات المشتركة مثل تغير المناخ. نحن مستعدون لمنافسة شديدة مع الصين وسندافع عن مصالحنا.. باسم أصدقائنا وقيمنا”.