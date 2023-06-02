مخاطر الذكاء الاصطناعيّ: طائرة أمريكيّة مسيّرة تقضي على مشغّلها في اختبار محاكاة

الذكاء الاصطناعي لطائرة أميركية مسيرة يقتل مشغله لهذا السبب

في اختبار محاكاة أجراه الجيش الأمريكي، قتلت طائرة بدون طيار تابعة لسلاح الجو الذي يتحكم فيه الذكاء الاصطناعي مشغلها لمنعه من التدخل في جهودها لإنجاز مهمتها.

Sam Yeh / AFP هبطت طائرة عسكرية أمريكية على متنها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في مطار سونغشان في تايبيه في 2 أغسطس 2022.

في قمة القدرات القتالية الجوية والفضائية المستقبلية التي عقدت في لندن في مايو، تم الكشف عن مرعب للذكاء الاصطناعي.

قال رئيس عمليات الذكاء الاصطناعي بالقوات الجوية الأمريكية، الكولونيل تاكر هاميلتون، إن الذكاء الاصطناعي استخدم “استراتيجيات غير متوقعة للغاية لتحقيق هدفه” في اختبار محاكاة.

وصف هاميلتون تجربة محاكاة نصحت فيها طائرة بدون طيار تعمل بالذكاء الاصطناعي بتدمير أنظمة الدفاع الجوي للعدو وهاجمت أي شخص يتدخل في هذا الأمر.

لكن سلاح الجو الأمريكي نفى صحة كل ذلك مؤكدا أنه لم يتم إجراء أي اختبار وأن هاميلتون يتحدث عن سياق آخر.