الولايات المتحدة: عشرات الآلاف يشاركون "بمسيرة إسرائيل" وسط مانهاتن

هذه المسيرة تقام سنويا في نيويورك بمشاركة ممثلين من 250 منظمة يهودية أمريكية

شارك أكثر من 40 ألف شخص في "مسيرة إسرائيل" في مانهاتن، والتي يعتبر أكبر حدث للتضامن مع إسرائيل خارج حدودها، حيث يسير المشاركون منذ عام 1964 على طول الجادة الخامسة في مدينة نيويورك كجزء من المسيرة السنوية.

تقام المسيرة بمبادرة من المنظمة الصهيونية العالمية ووزارة الأمن الإسرائيلية، وشارك بها أربعة وزراء وهم :اوفير سوفير، جاليت ديستل، عميحاي شيكلي، وعميحاي الياهو.

سفير إسرائيل في الأمم المتحدة جلعاد أردان شارك في المسيرة بمرافقة بعثة من سفراء الأمم المتحدة وديبلوماسيين كبار ، حيث شملت ممثلين عن الولايات المتحدة، جورجيا، غواتيمالا، هنغاريا، ليطا، أوكرانيا، جنوب السودان، التشيك، مولدوفا، المغرب، أستراليا، رومانيا، اريتريا، وغينيا الاستوائية وبلغاريا وغينيا بيساو. وتيمور ليشتي.

ويشار الى أن المشاركين يمثلون 250 منظمة يهودية مختلفة من كافة أنواع الطيف السياسي في الولايات المتحدة كما يتمتع المشاركون من عروض فنية خلال الحدث.

ويشار الى أن تسعة وزراء إسرائيليين وصلوا الى نيويورك للمشاركة في المسيرة، لكن على خلفية الانتقادات من عددهم الكبير، ذكر "واينت" أن سكرتير الحكومة يوسي فوكس توجه للوزراء باسم رئيس الحكومة نتنياهو بطلب عدم المشاركة في المسيرة، ولم يستجب اربعة منهم لطلب نتنياهو عدم المشاركة.

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