دويّ انفجار صوتي في سماء واشنطن بعد مطاردة طائرة غير مستجيبة

أقلعت الطائرتان من قاعدة أندروز المشتركة، بسرعة تفوق سرعة الصوت. ولحقتا بالطائرة التي تحطمت بعد ذلك في منطقة جبلية في جنوب غرب فرجينيا.

في حادث لا زالت تفاصيله غامضة، سُمع دوي انفجار صوتي تردد صداه في واشنطن الأحد، نتج عن تدافع مقاتلتين لاعتراض طائرة غير مستجيبة تحطمت لاحقا في ريف فرجينيا. وذكرت إدارة الطيران الفدرالية من جهتها أن الطائرة المدنية أقلعت من إليزابيثتون بولاية تينيسي وكانت متجهة إلى لونغ آيلاند في نيويورك.

وقالت قيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية (نوراد) إنها حاولت الاتصال بالطيار إلى أن تحطمت الطائرة. وذكرت وسائل إعلام أميركية عدة أن الجيش لم يسقط الطائرة. ولم ترد على الفور معلومات عن الطيار أو من كان على متن الطائرة.

وأفاد سكان العاصمة الفدرالية وضواحيها بأنهم سمعوا صوتا مدويا هز النوافذ والجدران لأميال مثيرا موجة تساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت قيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية في بيان أن مقاتلتَي إف-16 "استجابتا لطائرة +سيسنا 560 سايتيشن في+ غير مستجيبة فوق واشنطن العاصمة وشمال فرجينيا".

أقلعت الطائرتان من قاعدة أندروز المشتركة، وقد سُمح لهما بالطيران بسرعة تفوق سرعة الصوت. ولحقتا بالطائرة التي تحطمت بعد ذلك في منطقة جبلية في جنوب غرب فرجينيا، إحدى الولايات المتاخمة لواشنطن.

وأوضحت إدارة الطيران الفدرالية أن الطائرة غير المستجيبة تحطمت قرب مونتيبيلو في ولاية فرجينيا على بعد نحو 170 ميلا جنوب غرب العاصمة، حوالى الساعة 15,30 (19,30 ت غ).

وقال مسؤول في البيت الأبيض إنه تم إبلاغ الرئيس جو بايدن بالواقعة، لكنه لم يحدد إذا اتُخذت أي إجراءات طارئة في أعقابها.