مايك بينس يعلن رسميا خوضه الانتخابات الرئاسية للولايات المتحدة

ويشار الى أن حاكم ولاية نيوجرزي السابق اعلن هو ايضا عن خوضه الانتخابات التمهيدية امام ترامب

أعلن نائب رئيس الولايات المتحدة السابق، مايك بينس، رسميا اليوم الأربعاء أنه سيخوض الانتخابات الرئاسية كمرشح للحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية في شهر تشرين ثاني/نوفمبر 2024.

https://twitter.com/i/web/status/1666377457157668865 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وقال بينس عبر شريط فيديو مصور نشره في تويتر "سوية يمكننا استعادة هذه البلاد، أيامها الأجمل لهذه الأمة العظيمة قادمة". بينس الذي شغل منصب نائب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سيخوض الانتخابات التمهيدية للحزب.

ويشار الى أن حاكم ولاية نيوجرزي السابق كريس كريستي، اعلن نيته خوض السباق الجمهوري. وهاجم خلال اجتماع انتخابي في نيو همبشير ترامب وقال :"لا يوجد أمر كهذا مصوتي ترامب، هو لا يحتفظ بهم وليس لديه سلطة عليهم، هم ليسوا عماراته السكنية أو كازينوناته الفاشلة، هم ليسوا أنقاضه في لاس فيغاس ولا يوجد لديه صك ملكية عليهم. هم صوتوا له، انا صوتت لترامب. هل أنا مصوت ترامب؟ حاشا وكلا، لا". ويشار الى أن كريستي خاص الانتخابات ضد ترامب خلال الانتخابات التمهيدية عام 2016.