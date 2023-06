مايك بينس يعلن رسميا خوضه الانتخابات الرئاسية للولايات المتحدة

أعلن نائب رئيس الولايات المتحدة السابق، مايك بينس، رسميا اليوم الأربعاء أنه سيخوض الانتخابات الرئاسية كمرشح للحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية في شهر تشرين ثاني/نوفمبر 2024.

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .