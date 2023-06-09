اللائحة الاتهامية: ترامب احتفظ بوثائق تتضمن أسرارا نووية بعد مغادرته البيت الابيض

أفادت وكالة الأنباء "رويترز"، اليوم الجمعة، أن "سجلات محاكمة الرئيس السابق للولايات المتحدة دونالند ترامب تظهر مواجهته 37 تهمة جنائية"، مشيرة إلى أن من التهم الموجهة إليه "الاحتفاظ بسجلات ووثائق رسمية تتضمن أسرارا نووية تضر بالأمن القومي الأميركي والتآمر بهدف عرقلة العدالة" في ما أعلنت وسائل إعلام أمريكية، أن محامو ترامب تقدموا باستقالاتهم، وأن ترامب قام بتعيين فريق جديد للدفاع عنه.

ومن جهتها قالت وكالة أسوشيتد برس، إن "توجيه الاتهام إلى دونالد ترامب بتهمة إساءة التعامل مع وثائق سرية بمنزله فى فلوريدا، وهو تطور ملحوظ جعله أول رئيس سابق فى تاريخ الولايات المتحدة يواجه اتهامات جنائية من قبل الحكومة الفيدرالية التى أشرف عليها ذات مرة"

وتعتبر هذه هي المرة الثانية التى يتم فيها توجيه تهم جنائية لدونالد ترامب هذا العام، ففى أبريل، وجه المدعي العام لمقاطعة مانهاتن إلى ترامب 34 تهمة بتزوير سجلات تجارية فى قضية ممثلة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانيالز المعروفة إعلاميا بــ "أموال الصمت".

وكان الرئيس السابق دونالد ترمب قد اعترف في شريط صوتي بأنه احتفظ بمعلومات عسكرية "سرية" ولم يرفع عنها السرية، وفقاً لنص حصلت عليه شبكة "سي إن إن".

وذكرت شبكة "سي إن إن" لأول مرة الأسبوع المنصرم أن المدعين حصلوا على تسجيل صوتي لاجتماع ترمب في عام 2021 في منتجعه في بيدمينستر، بنيوجيرسي، مع شخصين يعملان على السيرة الذاتية لرئيس أركان ترمب السابق مارك ميدوز، بالإضافة إلى مساعدين وظفهم الرئيس السابق، بما في ذلك اختصاصية الاتصالات مارغو مارتن.

وأشار نص التسجيل الصوتي إلى أن ترمب يعرض الوثيقة التي يناقشها لمن هم في الغرفة. وقالت عدة مصادر للشبكة إن التسجيل يلتقط صوت حفيف الورق، كما لو كان الرئيس السابق يلوح بالوثيقة، على الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كانت الوثيقة الإيرانية الفعلية.