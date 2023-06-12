ترامب "الديمقراطيون ينفقون المليارات لإيقاف تحركاتنا لكننا لن نستسلم أبدا لاستبداد اليسار"

قال الرئيس السابق للولايات المتحدة دوالتد ترامب، اليوم الإثنين،"إن الولايات المتحدة الأمريكية تعيش حالة تدهور خطيرة ومستمرة، والديمقراطيون ينفقون المليارات لإيقاف تحركاتنا لكننا لن نستسلم أبدا لاستبداد اليسار" وتابع في تصريحات نقلتها شبكة "فوكس نيوز": "آمل أن يشاهد البلد بأكمله ما يفعله أقصى اليسار في أمريكا".

وكان ترامب، قد تعهد في وقت سابق، بالترشح للرئاسة حتى لو تمت إدانته كجزء من لائحة الاتهام الفيدرالية المكونة من 37 تهمة التي صدرت ضده هذا الأسبوع.

وكانت وكالة الأنباء "رويترز"، قد أفادت، الجمعة المنصرم، أن "سجلات محاكمة الرئيس السابق للولايات المتحدة دونالند ترامب تظهر مواجهته 37 تهمة جنائية"، مشيرة إلى أن من التهم الموجهة إليه "الاحتفاظ بسجلات ووثائق رسمية تتضمن أسرارا نووية تضر بالأمن القومي الأميركي والتآمر بهدف عرقلة العدالة" في ما أعلنت وسائل إعلام أمريكية، أن محامو ترامب تقدموا باستقالاتهم، وأن ترامب قام بتعيين فريق جديد للدفاع عنه.