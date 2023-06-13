أنصار ترامب يحتشدون أمام المحكمة الفيدرالية في ميامي وقلق من "المتعصبين"

رئيس شرطة ميامي:"تم الاستعداد وتوفير ما يلزم للتعامل مع حشود قد تترازوح ما بين 5000 و 50000". وختم مطمئناً لا نتوقع أي مشاكل"

استعداد لمثول الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أمام المحكمة الفيدرالية في ميامي، اليوم الثلاثاء، لمحاكمته في قضية "الوثائق السرية"، رفض قاضٍ فيدرالي طلبًا من المؤسسات الإخبارية والإعلامية، بنقل وقائع الجلسة بالصوت والصورة.

بالتزامن شهد محيط المحكمة استنفارا أمنيا، تحسباً لأي فوضى قد يفجرها أنصار ترمب الذي سيحتفل غدا الأربعاء بعيد ميلاده الـ77.

وقال رئيس شرطة المدينة مانويل موراليس: " نأخذ هذا الحدث على محمل الجد، لاسيما مع وجود احتمالات بأن تسير الأمور نحو الأسوأ".كما أضاف أنه تم الاستعداد وتوفير ما يلزم للتعامل مع حشود قد تترازوح ما بين 5000 و 50000". وختم مطمئناً "لا نتوقع أي مشاكل".

ومن جهتها دعت مجموعات من أنصار ترامب المثير للجدل للتجمع اليوم أمام المحكمة دعماً له، ضد تلك القضية التي تعتبرها الأغلبية الساحقة من الجمهوريين مسيسة أو ذات دوافع سياسية، بحسب ما أظهر أحدث استطلاع لشركة أيبسوس ورويترز

في المقابل، سعت الشرطة المحلية إلى طمأنة سكان مدينة ميامي بأن عناصرها سيتعاملون بكل مهنية وحسم مع أي احتجاجات متفلتة.

يشار إلى أن 37 تهمة وجهت سابقا لترمب في قضية الوثائق هذه التي عثر عليها في منزله بمار إيه لاغو العام الماضي، بعد مداهمة للإف بي آي، إثر تمنعه لأشهر عن تسليمها.

ويرى ممثلو الادعاء أن الرئيس السابق أساء التعامل مع تلك الوثائق السرية التي تضمنت بعضاً من أكثر الأسرار الأمنية حساسية في البلاد، إثر مغادرته البيت الأبيض في 2021.

كما يتهمونها بالاحتفاظ بمواد، من بينها وثائق حول البرنامج النووي الأميركي ومواطن الضعف المحلية في مواجهة هجوم محتمل، كان يعلم أنه لا ينبغي له أن يحتفظ بها.

فيما يعتبر توجيه الاتهام إلى رئيس أميركي سابق بارتكاب تهم اتحادية أمراً غير مسبوق في تاريخ البلاد، ويأتي في وقت يعد ترمب المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة في 2024.

وكان الرئيس السابق للولايات المتحدة دوالتد ترامب قد قال، أمس الإثنين،"إن الولايات المتحدة الأمريكية تعيش حالة تدهور خطيرة ومستمرة، والديمقراطيون ينفقون المليارات لإيقاف تحركاتنا لكننا لن نستسلم أبدا لاستبداد اليسار" وتابع في تصريحات نقلتها شبكة "فوكس نيوز": "آمل أن يشاهد البلد بأكمله ما يفعله أقصى اليسار في أمريكا".