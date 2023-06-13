وقال تود بلانش محامي ترامب خلال جلسة استماع في إحدى محاكم ميامي "نحن بالتأكيد ندفع بالبراءة" من هذه التهم.

نفى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عشرات التهم الجنائية الموجهة إليه والمتعلقة بتعمّد إساءة التعامل مع أسرار الحكومة الأميركية والتخطيط لعدم إعادة وثائق سرية، أمام محكمة فدرالية.

وقال تود بلانش محامي ترامب خلال جلسة استماع في إحدى محاكم ميامي "نحن بالتأكيد ندفع بالبراءة" من هذه التهم.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يمثل فيها ترامب لتلاوة تهم موجهة إليه بعد اتهامه قبل عشرة أسابيع بسلسلة من المخالفات الجنائية في مانهاتن على خلفية دفع المال لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية.

بالتزامن شهد محيط المحكمة استنفارا أمنيا، تحسباً لأي فوضى قد يفجرها أنصار ترمب الذي سيحتفل غدا الأربعاء بعيد ميلاده الـ77.