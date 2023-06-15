تقرير: الولايات المتحدة تسعى لاتفاق غير رسمي مع إيران لتجنب التصعيد العسكري

تسعى واشنطن إلى اتفاق غير رسمي وغير مكتوب لمنع المزيد من التصعيد وتأسيس "وقف سياسي لإطلاق النار"

أشار تقرير يوم الأربعاء إلى أن واشنطن تجري محادثات غير رسمية مع طهران بهدف الحدّ من البرنامج النووي الإيراني والتفاوض على إطلاق سراح الأمريكيين المسجونين.

وفقًا لمسؤولين من إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، الذين تحدثوا مع صحيفة نيويورك تايمز بشرط عدم الكشف عن هويتهم، فإن إدارة بايدن تحاول تجنب المواجهة العسكرية مع إيران. لهذا السبب تسعى واشنطن إلى اتفاق غير رسمي وغير مكتوب لمنع المزيد من التصعيد وتأسيس "وقف سياسي لإطلاق النار".

وبحسب ما ورد جرت المحادثات غير المباشرة في عمان هذا الربيع. ووفقا لمسؤولين إسرائيليين فإن الصفقة الجديدة بين واشنطن وطهران باتت "وشيكة".

وقال التقرير إن الاتفاق سيشهد موافقة إيران على عدم تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز مستواه الحالي البالغ 60 بالمئة والتعاون مع المفتشين النوويين الدوليين. كما تتعهد طهران بوقف الهجمات التي يشنها وكلاؤها على القوات الأمريكية في سوريا والعراق.

وفقًا لمسؤولين إيرانيين، تتطلب الصفقة أيضًا من طهران الامتناع عن بيع صواريخ باليستية لروسيا، التي أصبحت شريكًا عسكريًا وثيقًا للجمهورية الإسلامية منذ غزوها لأوكرانيا. واشنطن بدورها لن تشدد العقوبات على طهران وستتوقف عن الاستيلاء على ناقلات النفط.

كما يُتوقع من الولايات المتحدة ألا تدعم قرارات الأمم المتحدة ضد إيران بشأن جهودها النووية. بالإضافة إلى ذلك، تريد طهران من واشنطن أن ترفع تجميد أصولها وسط تعهداتها بقصر استخدامها على الأغراض الإنسانية.

في المقابل ستطلق سراح ثلاثة سجناء إيرانيين أمريكيين. وقالت المصادر الأمريكية التي نقلها التقرير إن إطلاق سراح الأمريكيين المحتجزين في إيران يمثل أولوية ملحة للبيت الأبيض.