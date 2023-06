وجه القضاء الأميركي لمدير مشرحة كلية الطب بهارفارد سيدريك لودج (55 عاما) لائحة اتهام تتعلق بسرقة أجزاء من جثث بشرية وبيعها علما أن أصحاب تلك الجثث قدموا جثامينهم للبحث الطبي والتعليم تطوعا.

