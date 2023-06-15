وشدّد المدّعي العام على أنّ "الأمر فظيع بشكل خاص لأن العديد من الضحايا هنا تطوّعوا للسماح باستخدام جثامينهم لتعليم المهنيين الطبيين وخدمة مصلحة العلم والشفاء"

وجه القضاء الأميركي لمدير مشرحة كلية الطب بهارفارد سيدريك لودج (55 عاما) لائحة اتهام تتعلق بسرقة أجزاء من جثث بشرية وبيعها علما أن أصحاب تلك الجثث قدموا جثامينهم للبحث الطبي والتعليم تطوعا.

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وقال جيرارد كرم، المدّعي العام الفدرالي في المنطقة الوسطى في بنسلفانيا، إنّ سيدريك لودج متّهم بالاتجار ببقايا بشرية مسروقة. وأوضح في بيان أنّ "بعض الجرائم لا يمكن فهمها".

وشدّد المدّعي العام في بيانه على أنّ "الأمر فظيع بشكل خاص لأن العديد من الضحايا هنا تطوّعوا للسماح باستخدام جثامينهم لتعليم المهنيين الطبيين وخدمة مصلحة العلم والشفاء".

ووفقا لموقع يورونيوز، وجّهت لائحة اتّهام إلى كلّ من مدير المشرحة وزوجته دينيز لودج (63 عاماً) وخمسة آخرين متّهمين بالتآمر في إطار "شبكة على المستوى الوطني" في شراء بقايا بشرية وبيعها.

وبحسب اللائحة الاتّهامية فإنّه بين العامين 2018 و2022 قام لودج "بسرقة أعضاء وأجزاء أخرى من جثث تمّ التبرّع بها من أجل البحث الطبّي والتعليم قبل موعد حرقها".

وأضاف القرار الاتّهامي أنّ لودج نقل هذه البقايا من المشرحة في مدينة بوسطن إلى منزله في غوفستاون بولاية نيو هامبشير، حيث عمد مع زوجته إلى بيع هذه الرفات لاثنين من المتّهمين الآخرين، هما كاترينا ماكلين وجوشوا تايلور.

ولفت القرار الاتّهامي إلى أنّه في بعض الأحيان، سمح لودج لماكلين وتايلور بدخول المشرحة وفحص الجثث لاختيار الأجزاء التي يرغبون في شرائها ثم إزالتها. وتم شحن العديد من الرفات عبر خدمة البريد الأمريكية .

وبحسب النيابة العامة فإنّ ماكلين (44 عاماً) وتايلور (46 عاماً) أعادا بيع هذه البقايا البشرية لتحقيق أرباح مادية.