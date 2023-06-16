ادانة مطلق النار في كنيس بيتسبرغ بارتكاب أعنف هجوم على اليهود في تاريخ الولايات المتحدة

11 تهمة تتعلق بجرائم الكراهية التي أدت إلى الوفاة، بسبب إطلاق النار الجماعي الذي وقع في كنيس شجرة الحياة في بيتسبرغ في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

أدين سائق شاحنة أمريكي عبّر عن كراهيته لليهود، اليوم الجمعة بالاقتحام كنيس بيتسبرغ وإطلاق النار على كل شخص وجده، مما أسفر عن مقتل 11 من المصلين في عمل معاد للسامية، وواجه روبرت باورز 63 تهمة جنائية، بما في ذلك جرائم الكراهية التي تسبب الموت وعرقلة الممارسة الحرة للدين. بعض التهم تنطوي على احتمال عقوبة الإعدام.

وتم العثور على روبرت باورز، 50 عامًا، مذنبًا في عشرات التهم الفيدرالية، بما في ذلك 11 تهمة تتعلق بجرائم الكراهية التي أدت إلى الوفاة، بسبب إطلاق النار الجماعي الذي وقع في كنيس شجرة الحياة في بيتسبرغ في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وكان ويندل هيسريتش، مدير السلامة العامة في المدينة، قد ذكر في عام 2018 أن 11 شخصا قتلوا وأصيب ستة آخرون في إطلاق نار داخل كنيس يهودي في مدينة بتسبيرغ بولاية بنسلفانيا، وأكدت السلطات أن المشتبه به الذي تم احتجازه هو روبرت باورز.

ووصف الرئيس دونالد ترامب الواقعة بأنها عمل شرير من أعمال القتل الجماعي وشر محض ودعا الأميركيين للتسامي فوق مشاعر الكراهية ونبذ الانقسامات.وأضاف ترامب في بداية تجمع انتخابي في انديانابوليس بولاية إنديانا أن معاداة السامية "ينبغي إدانتها ومواجهتها في كل مكان وأي مكان تظهر به".

​​وأعلن وزير العدل الأميركي جيف سيشنز أن مطلق النار سيحاكم أمام القضاء الفدرالي بتهم تصل عقوبتها للإعدام.

وقال الوزير في بيان إن باورز ستوجّه إليه تهم فدرالية عديدة بينها تهمة "معاداة السامية"، مشيراً إلى أنّ بعض هذه التهم "يمكن أن تصل عقوبتها إلى الإعدام"