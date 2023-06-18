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الولايات المتحدة: إطلاق نار في إلينوي وإصابة 29 على الأقل بعد تحول احتفال بنهاية السنة المدرسية إلى مسرح عنف

i24news

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حاجز على الطريق بالقرب من مكان إطلاق النار الجماعي في ساكرامنتو ، كاليفورنيا في 3 أبريل 2022
AP Photo/Rich Pedroncelliحاجز على الطريق بالقرب من مكان إطلاق النار الجماعي في ساكرامنتو ، كاليفورنيا في 3 أبريل 2022

ما لا يقل عن 10 إصابات في ويلوبروك إحدى ضواحي شيكاغو حيث تجمع الأحداث للاحتفال بنهاية السنة المدرسية بعد ان تحول إلى مسرح عنف

تعرض ما يقرب من 29 شخصًا لإطلاق نار في شارع في ويلوبروك، بالقرب من شيكاغو، وفقًا للسلطات المحلية وشهود عيان. وما زالت المعلومات غير متوفرة بشأن الحادث.

وقع إطلاق النار قبل الساعة 12:30 صباحًا بقليل ليلة السبت: تم إطلاق النار بالقرب من تقاطع Honeysuckle Rose Lane و Kingery Highway 83 في مقاطعة DuPage.

وبحسب شهود عيان، تجمع حشد من 200 إلى 300 شخص في مكان قريب. وأصيب عدد من الضحايا بجروح خطيرة. ولم تؤكد الشرطة رسميا بعد العدد الدقيق للضحايا.

https://twitter.com/i/web/status/1670386238044647426

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