تعرض ما يقرب من 29 شخصًا لإطلاق نار في شارع في ويلوبروك، بالقرب من شيكاغو، وفقًا للسلطات المحلية وشهود عيان. وما زالت المعلومات غير متوفرة بشأن الحادث.

وقع إطلاق النار قبل الساعة 12:30 صباحًا بقليل ليلة السبت: تم إطلاق النار بالقرب من تقاطع Honeysuckle Rose Lane و Kingery Highway 83 في مقاطعة DuPage.

وبحسب شهود عيان، تجمع حشد من 200 إلى 300 شخص في مكان قريب. وأصيب عدد من الضحايا بجروح خطيرة. ولم تؤكد الشرطة رسميا بعد العدد الدقيق للضحايا.